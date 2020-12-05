 

Снайпер боевиков на Донбассе ранил украинского военного – штаб ООС

05.12.2020, 9:00, Новости дня

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе 4 декабря два раза нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – один раз. Об этом идет речь в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook. 

Накануне боевики вели обстрел украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра в районе Водяного Донецкой области, сегодня – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Шумов Донецкой области. 

“Кроме того, [4 декабря] на участке возле Луганского [Донецкой области] противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение”, – сообщили в штабе. 

Украинские военные не открывали ответный огонь на обстрелы, о нарушении режима тишины проинформировали наблюдателей ОБСЕ. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1279327789121121/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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