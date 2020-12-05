Суд разрешил Ледовому дворцу в Петербурге возобновить мероприятия

05.12.2020, 8:28, Новости дня

Невский районный суд Санкт-Петербурга снял с Ледового дворца запрет на проведение массовых мероприятий. Комплексу вновь разрешено осуществлять деятельность с 4 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу вынесен протокол о временном запрете деятельности в отношении ОАО «Дворец спорт» на срок до рассмотрения дела судом. В этом же протоколе указано, что проведение массовых мероприятий приостанавливается до 15.01.2020. Указание даты неправомерно и нарушает требования ст.27.16 КоАП. Запрет деятельности, вынесенный Роспотребнадзором, прекращает свое действие 04.12.2020 с 11.00, то есть с момента вынесения судебного решения», – поясняется в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что суд признал Ледовый дворец виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил штраф в размере 480 тыс. рублей.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждалось, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей РФ Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность. Сам Баста, между тем, заявил, что все меры предосторожности на концерте были соблюдены.