Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

05.12.2020, 8:28, Новости дня

Японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») сбросил на Землю специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдаленного астероида Рюгу.

Процесс в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований, передает ТАСС.

Спустя примерно 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия, куда в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов.