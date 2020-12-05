Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу

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05.12.2020, 8:28, Новости дня

Японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») сбросил на Землю специальную капсулу с образцами грунта, взятого с поверхности отдаленного астероида Рюгу.

Процесс в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований, передает ТАСС.

Спустя примерно 12 часов капсула приземлится на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия, куда в ноябре была направлена экспедиция в составе 73 японских специалистов.



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