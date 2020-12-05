 

Европейский дипломат: Путин презирает Лукашенко

05.12.2020, 8:20, Разное

В разгар политического кризиса в Белоруссии Путин поддержал Лукашенко. Но белорусского лидера президент России презирает, утверждает датский дипломат.

Чувства политиков взаимны, заявил бывший министр. Эмоции Путина и Лукашенко во время общения выдают их неприязнь друг к другу, цитирует дипломата датское издание Berlingske.

Но деваться Лукашенко некуда: он полностью зависит от российской поддержки, пояснил Эллеман-Йенсен. Кремль продолжает помогать белорусскому лидеру, но для Путина Лукашенко – отыгранная карта, констатировал дипломат.

Согласие белорусского лидера на интеграцию в российском варианте станет его капитуляцией перед Кремлем, заявил экс-министр. “Это означает, что для Лукашенко наступают последние дни”, – резюмировал дипломат.

Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 14 сентября. Президент Белоруссии анонсировал создание рабочей группы – она разработает проект политической реформы. Российский лидер одобрил инициативу.

В конце ноября Минск посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он передал белорусскому лидеру привет от российского коллеги. Таким образом глава внешнеполитического ведомства намекнул президенту на необходимость выполнять договоренности с Кремлем, считают в экспертном сообществе.



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