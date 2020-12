Мнение: Мужские коленки в живописи

Как известно, великая Коко Шанель считала, что колени в женщинах — самая некрасивая деталь тела, и поэтому всегда делала юбки ниже них. Однако разделяем ли мы (ну ок, лично я) её мнение относительно мужских колен?

Не так давно, желая ввести в своем инстаграмме некую эротическую рубрику, я поняла, что согласно современным правилам соцсетей это совершенно невозможно – любая нагота засчитывается сразу за срамоту, банится, вымарывается, понижает твой профиль в рейтингах, выводит его из зоны поиска и проч.

Анри Руссо. "Футболисты". 1908. Гуггенхайм



Поэтому рубрику пришлось ввести самую целомудренную и цензурную — воспевающую не мужскую попу, не грудь, не бицуху. А именно что коленки. И вы знаете, получилось ого-го как интересно. Оказалось, что если художник умеет показать красиво эту часть тела (которая оказалась очень сложной), то и сдержанную мужскую красоту прочих частей тела он умело показывает.

Сегодня, дамы и господа, я решила поделиться с вами этой своей еженедельной рубрикой "коленки четверга".

***

По мнению некоторых исследователей (а также, разумеется, владельца), эта картина — произведение Караваджо. В таком случае, это самое последнее его произведение, однако мнение это спорно… Картина была обнаружена в 20 веке в Аргентине, поэтому гадают, какой из испанских вице-королей или грандов завез ее туда из подвластной Италии. Но почему не думают о фашистах и большой любви к Аргентине? Странно…

"Лежащий Иоанн Креститель" (1610, Частная коллекция, Мюнхен).



Гюстав Кайботт — французский импрессионист, чья наиболее известная работа это, наверное, "Паркетчики", тоже с мужской натурой в напряжении мускулатуры, очень красиво. С Кайботтом связан интересный казус — он завещал свои картины государству, родине. Но, поскольку он умер в 1894, то нафиг Франции тогда сдалась такая паршивая живопись, этот ваш пошлый импрессионизм. Государство отказалось брать. Причем дважды. в 1904 и 1908 годах. Наконец, в 1928 году чиновники спохватились и потребовали свое. Но члены семьи художника сказали им идти по известному адресу, потому что отказное имущество они уже продали в США. Теперь Кайботт стоит достаточно дорого. Не как Моне, не под сто миллионов. Под десять-пятнадцать. Тоже приятно ведь, да?

Gustave Caillebotte. Le Plongeur. 1877. Orsay



Сомов — художник, который никогда не подведет, если срочно нужны коленки! Он знал в них толк, особенно в мужских.

Константин Сомов. Иллюстрация к роману Аббата Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско". 1927. Литография. Источник: Русская антикварная галерея rus-gal.ru (цена листа 125 тыс. руб.)



Античное обмундирование — один из немногих способов, каким можно добыть одобряемые цензурой соцсетей картинки для этой рубрики. На данной картине мы видим гвардейцев-преторианцев. Они только что убили плохого молодого императора Калигулу (труп где-то там), и непонятно, что делать дальше. А! пришла кому-то в голову гениальная мысль: вон его слабоумный пожилой дядя Клавдий. Давайте провозгласим императором его, по праву наследования! Клавдий стоит на коленях и отпирается. Он знает, что эта работа паршивая и на пенсию с нее не отпускают. Обратите внимание на белые носочки солдатиков. Прелесть!

L. Alma-Tadema. Proclaiming Claudius Emperor, opus XLVIII. 1867, Sotheby's



29-й по счету глава шотландского клана Колкахун. В молодости он попал на фронт Первой мировой войны. А потом под суд. Потому что согласился на просьбу немецкого офицера о перемирии на Рождество, длившееся около часа. Был призван виновным, но получил только выговор. Дальше у него было все хорошо: ордена, чины, даже лордом-ректором университета Глазго был.

Herbert James Gunn (1893–1964). "Sir Iain Colquhoun of Luss" (c. 1933). Clydebank Museum and Art Gallery



Несколько испанских тореадоров от одного из главного испанских художников последнего периода существования реалистического искусства.

Ignacio Zuloaga. Torerillos de pueblo, 1906. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



Очень известная советская картина, неожиданно про дьявола.

Борис Тальберг. "Тет-а-тет", 1977 (Двойной автопортрет)



На этой картине коленки у мужчины не голые, но эта ренессансная мода такая неприличная, настолько все в обтяжку, что будем считать, что для рубрики подходит нашей. Это "Пирам и Фисба".. Античная (исходно вавилонская) легенда о разлученных влюбленных, упомянутая Овидием в "Метаморфозах". Шекспир в одни и те же годы одновременно и высмеивает ее в "Сне в летнюю ночь" и наглым образом плагиатирует в "Ромео и Джульетте" (в моменте, когда влюбленные ошибочно решают про друг друга, что они умерли, и кончают с собой). На этой картине у груди у Пирама, который солидный бородатый дядька, кстати, а не глупый юноша, непонятно, как вляпался в такую фигню — в груди у него торчит нож. Но ножки изящно скрещены, как будто он спит. В такой же позе часто рисовали римских стражей, уснувших у Гроба Господня и проспавших его воскрешение.

Это "Пирам и Фисба" кисти Ганса Бальдунга (ок. 1530, Gemäldegalerie Berlin).



Считаются ли коленки ангелов мужскими? Вот тут, например, как бы богиня мира Эйрена. Но вообще какой-то андрогин. (А греки эту богиню изображали с грудью!) Итак, считать ли андрогинов подходящими для нашей рубрики? Или игнорировать?

Людвик Кнаус. "Мир (Эйрена)", 1850-1888, Sotheby's



Рохлина (1896-1934) — еще одна наша амазонка авангарда, на родине не такая известная, как на западе, где ее причисляют к "парижской школе".

Вера Рохлина. "Борцы". 1919. Sotheby's, 2005, 93,6 тыс. фунтов



Что интересного в этой картине маслом – что ее автором является знаменитый фотограф Сесил Битон, один из прославленнейших британских фотографов двух первых третей ХХ века, бог Вог, Харперс Базар и проч.

Оказывается, он и кисточкой умел!

Cecil Beaton. Footballers. c.1955. National Football Museum.



Удивительная художника-сюрреалистка Леонор Фини родилась в Буэнос-Айресе, имела черт знает какие крови, росла в Триесте, молодость провела в Париже с Картье-Брессоном, Сальвадором Дали, Кристианом Диором, де Кирико, Батаем и проч. Всю жизнь она ЖГЛА, а картины ее ведьмовские.

Leonor Fini (1907–1996). Dans la tour. 1952.



Картина, воспевающая тихий подвиг британских медсестер во время Второй мировой войны. Обратите внимание, она в маске и в перчатках. На ногах у раненого, принимающего целебную ванну — заживающие шрамы. На руках татуировки.

Alfred Reginald Thomson. A Saline Bath, RAF Hospital. 1943. Imperial War Museum



Малоизвестный мастер, работавший в стиле ар-деко в Гааге.

Adriaan J. Van ‘t Hoff. L'Archer, vers 1928. (Christie's, 2011, 25 000 Euro)



И в завершение картина под кодовым названием "вкуссный хоббитц".

Образец коленок эпохи позднего ренессанса / маньеризма. Тело еще не анатомически идеальное, будто зарисованное с мраморной статуи (как это будет в классицизм). Художник еще не очень понимает, как тело визуально искажается в перспективе. Но нарисовано все очень хорошо, тело мягкое, живое.

Доссо Досси. Мудрец с книгой. Ок. 1520-25. Pinacoteca Nazionale (Ferrara).



