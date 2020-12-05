 

Весь остров Русский подключили к энергоснабжению

05.12.2020, 7:35, Новости дня

На острове Русский, который пострадал из-за ледяного шторма, полностью восстановлено электроснабжение, сообщили власти Приморья.

Правительство региона сообщило, что «всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме». На Русском до этого оставались обесточенными отдельные адреса, передает РИА «Новости».

Напомним, большая часть Владивостока осталась без отопления и света. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.



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