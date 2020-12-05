 

У Нью-Джерси не оказалось денег на распределение вакцины от COVID-19

05.12.2020, 7:35, Новости дня

Штату Нью-Джерси не хватит средств на распределение вакцины от коронавируса, требуется финансирование со стороны Белого дома, сообщил губернатор Фил Мерфи.

На вопрос о том, хватит ли в бюджете штата денег для распространения миллионов доз вакцины, Мерфи ответил: «Нет». По его словам, Нью-Джерси нуждается в «сотрудничестве и финансировании со стороны» администрации действующего президента США Дональда Трампа и «заступающей администрации» Джозефа Байдена. Мерфи полагает, что всех нуждающихся в Нью-Джерси обеспечат вакциной не раньше апреля–мая, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В первой партии вакцины Нью-Джерси должен получить 76 тыс. доз. Мерфи объяснил рост числа заболевших «сочетанием последствий пандемии, холодной погоды и череды праздников». В США 26 ноября отмечают День благодарения, 25 декабря – Рождество. Глава штата «опасается, что следующая пара месяцев будет еще хуже и тяжелее».

Администрация США выделила на разработку вакцины 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн – Johnson & Johnson, 1,2 млрд долларов предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. По данным Белого дома, администрация вложила в эти проекты 12 млрд долларов.



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