 

Белорусский экономист: Чиновники предадут Лукашенко, когда от него отвернется Кремль

05.12.2020, 7:29, Разное

В первые годы президентства Лукашенко чиновники могли отстаивать свою точку зрения, теперь окружение белорусского лидера состоит из подхалимов, заявил экономист. “Все смотрят ему в рот и поддакивают”, – возмущается Богданкевич.

Бывший глава Нацбанка Белоруссии рассказал о случае, который его удивил. На недавней встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым присутствовал коллега последнего – глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Лукашенко предожил Лаврову активизировать отношения двух стран. Макей начал записывать слова президента. “Там во власти уже не личности, а манекены”, – считает Богданкевич.

�������� ��В Минске состоялась встреча С.В.Лаврова с Президентом Республики #Беларусь А.Г.Лукашенко#Россия #Лавров #Белоруссия #Дипломатия pic.twitter.com/0oP4FVurZG

— МИД России ���� (@MID_RF) November 26, 2020

По его словам, Лукашенко опасается брать в свою команду самостоятельных личностей. Чиновники, окружающие президента, думают только о том, как ему угодить, продолжает экономист.

С таким окружением режим Лукашенко долго не проживет, убежден Богданкевич. “Думаю это последние вздохи диктатуры”, – сказал бывший глава Нацбанка в комментарии порталу UDF.by.

Несмотря на показательную лояльность, чиновники готовы предать своего лидера, полагает Богданкевич. Их останавливает только то, что Лукашенко до сих пор пользуется поддержкой Кремля, пояснил Богданкевич.

В Белоруссии с 9 августа продолжается политический кризис. Оппозиция каждое воскресенье выводит на улицы тысячи человек. Евросоюз не признал переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок и ввел против него санкции.



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