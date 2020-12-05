Академик объяснил ошибки западных СМИ при трактовке российской статистики по COVID

05.12.2020, 7:16, Новости дня

Зарубежные СМИ, обвиняющие Россию в манипуляциях со статистикой смертности от коронавируса, сами неправильно понимают эти данные. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД главный внештатный патологоанатом Минздрава, академик Георгий Франк. Он объяснил, как формируется статистика по COVID и почему данные у разных ведомств различаются.

«При наличии положительного теста на COVID есть два варианта смерти: «от COVID» и «при COVID», хотя летальный итог один», – отметил главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор и академик РАН Георгий Франк. По его мнению, именно с этим может быть связано непонимание данных и обвинение РФ в занижении смертности.

«Поскольку у иностранных коллег, в той же Европе, вскрытий проводится очень мало, то они не разделяют две этих причины смерти», – подчеркнул он. Из-за этого же могли различаться данные смертности у медиков и у ЗАГСов, считает эксперт. «Я уверен, что Татьяна Голикова эти вещи хорошо знает, мы их неоднократно обсуждали вместе с ней. Поэтому цифры, которые она озвучила сегодня, верны», – подчеркнул Франк.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ не скрывают цифры по связанной с коронавирусом статистике. «И весной, и сейчас отдельные иностранные, уважаемые СМИ, которые работают на территории России, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», – сказала вице-премьер.

Данные оперативного штаба и Росстата по смертности отличаются по той причине, что в первом случае учитывались «только те случаи, по которым не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия». «То есть это четкая смертность от COVID», – объяснила вице-премьер.

По ее словам, в ежедневную статистику по смертности попадают случаи, когда причиной смерти точно стал коронавирус – и дополнительная экспертиза не нужна. После анализа тех случаев, где причина смерти сразу не ясна, цифры могут исправляться, уточнила она. Росстат же публикует сводные данные по смертности через 40 дней после отчетного периода, отметила вице-премьер. В отчет попадают цифры из оперативной статистики и случаи больных коронавирусом, причиной смерти у которых стало другое заболевание, сказала Голикова.