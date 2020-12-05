 

США объявили о прекращении пяти программ культурного обмена с Китаем

05.12.2020, 7:16, Новости дня

Госдепартамент США прекратил пять программ, «проводившихся под видом культурного обмена» с Китаем, сообщил глава ведомства Майк Помпео, назвав эти программы китайской пропагандой.

Он пояснил, что ряд программ обмена приносит пользу как США, так и Китаю, но прекращенные программы «полностью финансируются» китайскими властями и используются как «инструмент мягкой пропаганды». Они «представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу», сказал Помпео. Он обвинил Пекин в том, что китайский народ лишен свободы слова и собраний. При этом США заверили, что выступают за «взаимный и честный» культурный обмен, но не за «односторонние» программы, передает РИА «Новости».

Напомним, США также объявили, что намерены ввести визовые ограничения против нескольких должностных лиц из Китая, в том числе членов Коммунистической партии страны. Представители президента США Дональда Трампа выразили уверенность, что Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай оказывали массивное влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах посредством «коммунистических денег».



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