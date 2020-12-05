 

Генерал ФСБ оценил действия российских пограничников при прорыве вооруженных людей с Украины

05.12.2020, 6:22, Новости дня

Генерал ФСБ и член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов высказался о действиях российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины.

«Сам факт очень неприятный, тем более, что была перестрелка. Если нарушители оказывали вооруженное сопротивление, то, конечно, подлежат уничтожению», – цитирует генерала «Московский комсомолец».

По его словам, попытки переходить границу в неположенном месте иногда происходят. «Но я не помню, чтобы вооруженные люди на территорию РФ проникали со стороны Украины. Мы же не знаем, какой у них был умысел», – добавил Михайлов.

Он отметил, что российские пограничники имели полное право открывать ответный огонь по нарушителям границы.

В пятницу в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.

Госпогранслужба Украины заявляла, что украинские пограничники не фиксировали перестрелку на границе с Россией, и не видели доказательств пересечения границы.



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