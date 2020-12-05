 

Госдеп подтвердил блокировку Конгрессом США поставок вооружений Турции

05.12.2020, 6:22, Новости дня

Помощник главы Госдепа по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил, что американские конгрессмены блокируют поставки вооружений и военной техники Турции.

Он подтвердил, что «есть удержание продаж Турции со стороны Конгресса», но не дал дальнейших комментариев, передает ТАСС.

Напомним, СМИ США сообщали, что Конгресс США уже около двух лет не позволяет реализовать крупные оружейные контракты из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Анкара ожидает, что новая американская администрация будет готова при помощи диалога разрешить ситуацию с приобретением Турцией С-400.



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