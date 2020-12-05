 

ЕК раскритиковала новые санкции США против «Северного потока – 2»

05.12.2020, 5:28, Новости дня

Еврокомиссия выступает против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. Разрабатываются предложения по повышению «устойчивости Европы» к санкциям США, сообщил представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.

«Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах. Наше видение будет изложено в специальном сообщении об укреплении экономического и финансового суверенитета Европы, которое планируется представить уже в скором времени», – цитирует Стано РИА «Новости».

По словам представителя ЕК, вопрос экономических ограничений ЕС намерен обсудить с новой администрацией США. Стано подчеркнул, что ЕС намерен отстаивать интересы компаний и физических лиц союза, «осуществляющих свои права в соответствии с законодательством».

Ранее сообщалось, что американский Конгресс на фоне споров о судьбе газопровода «Северный поток – 2» выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. При этом пакет законопроектов исключает принятие из-за «Северного потока – 2» санкций против правительств Германии и других стран – членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2» может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.



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