 

Тихановская написала письмо папе Римскому

05.12.2020, 5:28, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому Франциску, в котором сообщила о событиях в стране.

Тихановская отправила письмо понтифику в ответ на его энциклику «Все братья», опубликованную в октябре, говорится в ее Telegram-канале.

«В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Белоруссии, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», о которых он сам говорил в энциклике», – отмечается в сообщении.

Письмо адресовано в государственный секретариат Ватикана, и лично передано апостольскому нанцию в Литве сторонником Тихановской Денисом Кучинским.

В письме также идет речь об архиепископе Тадеуше Кондрусевиче, главе Римско-католической церкви в Белоруссии. Он, по заявлению Тихановской, «одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании».

В начале декабря Тихановская заявляла о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / «Золотая судья» отчислена из штата Краснодарского краевого суда

26.07 / Зеленский и Путин поговорили по телефону, обсуждали перемирие на Донбассе

08.09 / “Минера” киевского моста Метро выпустили из психбольницы

27.08 / Тихановская назвала себя «избранным народом» президентом Белоруссии

04.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 26 млн

13.08 / НАБУ опровергло закрытие дела “Роттердам плюс”

12.08 / ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах

29.06 / Der Spiegel – НАТО готовит план действий на случай второй волны пандемии

15.08 / Сенатор США Линдси Грэм призвал к санкциям против Лукашенко

17.09 / Общество: Молодежь напишет новые правила цивилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска