Тихановская написала письмо папе Римскому

05.12.2020, 5:28, Новости дня

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому Франциску, в котором сообщила о событиях в стране.

Тихановская отправила письмо понтифику в ответ на его энциклику «Все братья», опубликованную в октябре, говорится в ее Telegram-канале.

«В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Белоруссии, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», о которых он сам говорил в энциклике», – отмечается в сообщении.

Письмо адресовано в государственный секретариат Ватикана, и лично передано апостольскому нанцию в Литве сторонником Тихановской Денисом Кучинским.

В письме также идет речь об архиепископе Тадеуше Кондрусевиче, главе Римско-католической церкви в Белоруссии. Он, по заявлению Тихановской, «одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании».

В начале декабря Тихановская заявляла о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.