Переговоры ЕС и Британии провалились

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05.12.2020, 5:28, Новости дня

Представители Евросоюза и Великобритании в очередной раз не достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле, сообщил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Он сообщил, что «интенсивные консультации» продолжались неделю, но стороны «сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам». Переговорщики решили взять «паузу» и «проинформировать руководство». Ситуацию должны обсудить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Би-би-си сообщала, что проблемы вызваны новыми требованиями ЕС, которые выдвинули под давлением Франции, но европейские источники опровергли эту информацию. Разногласия связывают с квотами на вылов рыбы и условиями конкуренции для британских и европейских компаний, передает ТАСС.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.



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