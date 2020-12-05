Вертолет «Ансат» успешно прошел испытания в Мексике

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05.12.2020, 4:34, Новости дня

В Мексике завершились летно-демонстрационные испытания вертолета «Ансат», для национального проекта воздушной скорой помощи заказаны 18 машин, сообщил гендиректор сервисного центра и дистрибьютора вертолетов «Ансат» в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.

Испытания завершились успешно, они проводились в том числе в горных районах на высотах до 5500 метров. В Craft Avia Center заявили, что модель конкурентоспособна и имеет потенциал на рынке в Мексике. Де Висенте пояснил, что в страну доставили демонстрационный вертолет, он должен вернуться в Россию. Однако для национального проекта воздушной скорой помощи заказаны 18 таких машин, которые снабжены медицинской техникой и аппаратами искусственной вентиляции легких. Точные сроки поставки вертолетов зависят от производителя, но де Висенте выразил надежду, что в 2021 году в Мексику прибудут «не менее шести штук», передает РИА «Новости».

Напомним, Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться для наблюдения, поисково-спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ. Его кабина является самой большой в этом классе вертолетов, а салон легко и быстро трансформируется под нужную комплектацию. Сертифицирован для использования в жарком климате.



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