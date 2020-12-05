В сети появилась информация о новых смартфонах Samsung Galaxy F62

05.12.2020, 4:26, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung продолжает разрабатывать новую линейку смартфонов F из серии Galaxy. Напомним, что в середине осени производитель представил первый образец – Galaxy F41, который назвали бюджетным гаджетом.

В данный момент инсайдер разместил в сети информацию еще об одном аппарате. Это Galaxy F62. Как видно из маркировки, речь идет о модели более высокого порядка.

К сожалению, пока нет никакой официальной информации о данном смартфоне. Однако специалист-инсайдер сравнил имеющуюся в открытых источниках информацию и пришел к выводу, что данный гаджет будет во многом повторять модель Galaxy M51. Кроме того, в нем наверняка установят чипсет Exynos 9825, а операционной системой послужит Android 11.