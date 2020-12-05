 

В сети появилась информация о новых смартфонах Samsung Galaxy F62

05.12.2020, 4:26, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung продолжает разрабатывать новую линейку смартфонов F из серии Galaxy. Напомним, что в середине осени производитель представил первый образец – Galaxy F41, который назвали бюджетным гаджетом.

В данный момент инсайдер разместил в сети информацию еще об одном аппарате. Это Galaxy F62. Как видно из маркировки, речь идет о модели более высокого порядка.

К сожалению, пока нет никакой официальной информации о данном смартфоне. Однако специалист-инсайдер сравнил имеющуюся в открытых источниках информацию и пришел к выводу, что данный гаджет будет во многом повторять модель Galaxy M51. Кроме того, в нем наверняка установят чипсет Exynos 9825, а операционной системой послужит Android 11.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Политолог: Задержание Фургала должно было произойти намного раньше

21.08 / Защита потерпевших обвинила свидетеля Ефремова во лжи

25.11 / В РФС выразили соболезнования в связи со смертью Марадоны

06.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

17.10 / Названы способы обезопасить себя от коронавируса во время полета

09.10 / Опубликована переписка пытавшейся продать дочь в Москве матери

12.08 / Найдено объяснение необычной особенности коронавируса

24.06 / Решение Трампа о приостановке выдачи виз расстроило глав Apple, Google и Microsoft

11.09 / В Кремле выразили сожаление из-за срыва инспекции в Донбассе

22.11 / Путин назвал авторов текста соглашения по Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска