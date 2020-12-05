 

Honor начинает распродажу в России

05.12.2020, 4:26, Новости дня

Продавцы брендовых гаджетов Honor в РФ объявили о начале периода активных распродаж своей продукции. Скидки для розничных покупателей достигнут девяти тысяч рублей и более.

Акция пройдет в онлайн-магазине производителя. Как сообщается, можно будет купить игровой ноутбук Honor Hunter, заплатив за него меньше на 13 тысяч рублей.

Кроме того. Покупателям предложат ценные подарки, среди которых будут даже умные часы Watch GS Pro, также выпущенные с торговой маркой Honor. Скидка на смартфон Honor 30 Pro+ составит пять с половиной тысяч, хотя на обычный смартфон – всего три тысячи. По мнению экспертов, сегодня Honor стал основным конкурентом для Huawei.



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