В темноте, да при «крипте»

05.12.2020, 3:44, Разное

В Абхазии случился энергокризис после того, как жители увлеклись майнингом криптовалюты.

1 декабря 2020 года курс криптовалюты «биткойн» обновил исторический максимум и вплотную приблизился к отметке в 20 тыс. долларов за один «биток». Правда, вскоре цена на него резко упала более чем на 9 процентов, и криптовалюта стала торговаться на уровне в 18,5 тыс. долларов. За последние три года курс биткойна то опускался (дважды — ниже уровня 4 тыс. долларов), то начинал активно расти. По прогнозам одного из основателей криптобиржи Gemini Тайлера Уинклвосса (одного из братьев, обвинявших создателя фейсбука Марка Цукерберга в краже их идеи социальной сети), цена на него может вырасти и до 500 тыс. долларов. Он уверен, что криптовалюта станет сильнее такого традиционного актива, как золото.

Вера в силу биткойна вызвала настоящую «криптовалютную лихорадку» — люди по всему миру начали безудержно «майнить» криптовалюту, то есть добывать этот ценный электронный ресурс при помощи специального оборудования. Но майнинг — это очень энергоемкий процесс. В результате в маленькой Абхазии завелось так много майнеров, что республика столкнулась с настоящим энергетическим кризисом.

С 15 ноября в городах Абхазии ввели веерное отключение электричества — в течение нескольких часов в разное время суток жители городских районов сидят без света. Иногда электричество не включают и вовсе, так что жители сидят без света целыми сутками. Все реагируют по-своему: кто-то пытается приспособиться и привыкает вставать до рассвета, чтобы успеть приготовить детям завтрак и согреть воду, а кто-то настойчиво обзванивает разные службы и ведомства в надежде, что таким образом проблему решат быстрее. В Сухумском управлении электросетями на один из таких звонков ответили, что «свет включить не могут, так как сеть просто не тянет, потому что неподалеку на бывшем кожзаводе работает криптоферма».

Рыбаки на пирсе в Гаграх. Фото: РИА Новости

Девушка, звонившая в управление электросетями, оказалась настроена решительно. Она выложила в социальных сетях пост с описанием ситуации. В результате люди стали писать ей адреса и имена хозяев майнинговых ферм. С этими данными девушка обратилась в полицию, где ее услышали и приняли меры — 24 ноября МВД, служба госбезопасности и «Черноморэнерго» обесточили одну из криптоферм, располагавшуюся в здании Сухумского физико-технического института.

Майнинговая ферма — это набор мощного компьютерного оборудования, которое позволяет с нужной скоростью производить необходимые для добычи криптовалюты вычисления. Такая ферма при работе расходует чрезвычайно много электричества.

Почти два года назад власти Абхазии издали постановление, временно запрещающее майнинг криптовалют, объясняя это тем, что процесс требует такого количества электроэнергии, какого в Абхазии просто нет.

«Приоритетом должно быть электроснабжение населения, социальных и производственных объектов», — говорилось в постановлении властей.

К январю 2019 года компания «Черноморэнерго» объявила, что от системы электроснабжения отключили 15 майнинговых ферм.

Майнинг-ферма на серверных стойках для генерации криптовалют. Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Сообщалось, что они «прожигали» объемы электроэнергии, эквивалентные потребности в энергоснабжении всего Сухумского района. Дополнительная причина «охоты» властей на майнинговые фермы еще и в том, что эта деятельность никак не регулируется законодательством, то есть не приносит никакого притока средств в бюджет республики.

Но «фермеров-майнеров» запретами было не остановить. По словам директора по оперативно-технологическому управлению «Черноморэнерго» Руслана Кварчия, «постановление запрещало подключать оборудование к сетям «Черноморэнерго», но не запрещало завозить его на территорию Абхазии». В результате у компании возникли проблемы с неконтролируемым подключением нелегальных мощностей.

Однако, как намекнула вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган, ни один майнер не смог бы подключиться к сети без ведома энергетиков.

Вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган. Фото: РИА Новости

Только по официальным данным государственного таможенного комитета Абхазии за два года действия запрета на деятельность майнеров на территорию республики ввезли специального оборудования на сумму более 70 млн рублей. А неофициальные данные указывают на в два раза большую сумму.

В сентябре 2020 года власти Абхазии признали, что запрет не работает, решили смириться с деятельностью «фермеров» и узаконить ее.

Кабинет министров потребовал от всех майнеров зарегистрироваться в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, установить счетчик на потребляемое электричество, официально зарегистрировать оборудование и подать заявление на подключение к сетям. Кроме того, ввоз специального оборудования запретили на два месяца, а министерству экономики поручили в течение 30 дней разработать и подать в парламент проект закона по регулированию добычи криптовалют.

Фото: РИА Новости

Для майнеров также установили специальный тариф на электричество в размере полутора рублей за киловатт, что намного больше обыкновенной цены на электричество в Абхазии.

Один из крупных майнеров, пожелавший остаться анонимным, сказал, что настолько высокий тариф не решит проблему, а усугубит ее:

«По такой цене рентабельно будет работать только тем, у кого оборудование нового образца. В больших объемах его вряд ли себе кто-то поставил — это очень дорого, плюс все хотят извлечь прибыль побыстрее и поэтому покупают старенькие машинки, в результате люди снова будут вынуждены обманывать или показывать не все оборудование, чтобы не обанкротиться», — поделился он с порталом Jam News.

Министр экономики пояснила в свою очередь, что «осенью и зимой, в период низкого уровня воды в водохранилище при ГЭС на реке Ингури Абхазия вынуждена покупать свет в России». И покупает его республика по российскому тарифу — существенно дороже двух рублей за киловатт. «На период перетока (из России) майнеры будут платить за свет по российскому тарифу. Либо прекратят свою деятельность до его окончания», — заключила Озган.

В результате проблему до сих пор не решили. В ноябре 2020 года в Абхазии ввели веерные отключения электроэнергии. Ежедневно свет отключают в общей сложности на шесть часов. К ноябрю оказались израсходованы все причитающиеся Абхазии 40 процентов энергогенерации, которая производится в Ингури ГЭС (остальные 60 процентов предназначены для Грузии).

Энергетики утверждают, что деятельность майнинговых ферм забирает около 30 процентов потребляемой энергии.

Местные оппозиционеры же считают, что меры по легализации системы майнинга не сработали, потому что следовать им оказались готовы не более 20 процентов добытчиков криптовалюты. Более того, сторонники оппозиции полагают, что к «криптобизнесу» могут быть причастны чиновники разных уровней, и требуют принять жесткие меры по пресечению незаконной деятельности майнеров, «наносящей огромный ущерб энергосистеме Абхазии и усугубляющей тяжелое положение наших граждан».

Софья Кругликова

корреспондент