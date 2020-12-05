 

Экс-президент Армении и НКР обвинил Ереван в войне в Карабахе

05.12.2020, 3:40, Новости дня

Власти Армении «осознанно или неосознанно» сделали все, чтобы война в Нагорном Карабахе стала неизбежной, сообщил бывший президент Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Роберт Кочарян.

Кочарян заявил, что «можно было избежать войны», но из-за «противоречивых заявлений» даже «сопредседатели не знали, чего хочет армянская сторона». Казалось, что она «придумывает разные поводы, чтобы загнать переговорный процесс в тупик». По словам Кочаряна, «война началась», когда «никто не сомневался, что переговорный процесс срывается по причине армянской стороны», передает РИА «Новости» со ссылкой на армянский «5-й канал».

Он обвинил Ереван в том, что власти Армении «легитимизировали азербайджанскую агрессию против Карабаха». Кочарян напомнил, что «правовой основой существования Нагорного Карабаха был принцип самоопределение наций», а «власти своими заявлениями перевели вопрос в плоскость территориальной целостности». В результате именно в таком ключе стало смотреть на проблему международное сообщество. Кочарян заявил: «Сколько человек осудило Азербайджан за развязывание войны? Это просто дипломатический крах». По его словам, заявление премьер-министра о том, что «Карабах – это Армения и все» перевело проблему в плоскость армяно-азербайджанских отношений.

Кроме того, «спровоцированный в июле пограничный конфликт» также усилил эскалацию. Как указал Кочарян, «12 июня начальник генерального штаба заявляет, что Армения не готова к войне, а через месяц провоцируется инцидент, преувеличивается значение этого инцидента», сообщается, что «победили Азербайджан и Турцию». Бывший президент Армении заявил: «Что это такое, если подталкивание к войне? Если ты знаешь, что не готов, почему идти на такой шаг? Неужели думали, что Турция и Азербайджан это проглотят».

Кочарян подверг критике слова экс-главы минобороны страны Давида Тонояна, заявившего: «Новая война – новые территории». Кочарян подчеркнул, что у Еревана не было сил подтвердить на деле такое заявление, но Армения при этом «пустословием» подтолкнула Азербайджан на более интегрированное сотрудничество с Турцией.

Война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.

Кочарян — второй президент Республики Армения (30 марта 1998 года – 9 апреля 2008 года), первый президент НКР (29 декабря 1994 года – 20 марта 1997 года).



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Le Monde – демократия сначала, деньги потом — в ЕС спорят о необходимости делиться средствами с нелиберальной Польшей

30.08 / Прокуратура не нашла нарушений при перевозке собак на рейсах «Аэрофлота»

07.09 / “Правый сектор” станет альтернативой олигархическим и откровенно пророссийским проектам на местных выборах – Тарасенко

19.09 / Арахамия заявил, что “Слуге народа” выгоднее проиграть местные выборы

05.08 / Прототип корабля Starship совершил первый испытательный полет

10.10 / В мире установлен новый рекорд по приросту больных COVID-19 за сутки

23.07 / Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

10.08 / Китай выразил протест Великобритании, США и Канаде из-за Гонконга

17.08 / Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

28.08 / Попова объяснила решение начать учебный год очно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска