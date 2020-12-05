Трамп подписал «акт Родченкова»

05.12.2020, 3:40, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подписал так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за допинг, сообщил Белый дом.

В сообщении американской администрации указано, что «акт Родченкова» предусматривает «уголовные санкции против определенных лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры, и требует возмещения ущерба для жертв подобных сговоров», передает РИА «Новости».