Смартфону Moto G случайно приписали не тот процессор

05.12.2020, 3:32, Новости дня

Нечеткое высказывание представителя «Моторолы» относительно нового смартфона Moto G привело к недоразумению. Многие специалисты подумали, что в гаджете будет использован новый процессор Snapdragon 888, но в действительности это не так.

Как сообщает производитель, линейка Moto G всегда была предназначена для однокристальных систем, но в ней использовались процессоры либо начального, либо среднего уровня. О Snapdragon 888 этого не скажешь.

На самом деле, представитель компании имел в виду процессор Snapdragon 800-й серии. А так как именно в этот момент происходила презентация Snapdragon 888, все подумали, что речь идет именно о нем. На самом деле, будет использован Snapdragon 865. Да и то получит его самая мощная версия Nio.