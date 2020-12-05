Самым быстрым Android-смартфоном признан Huawei Mate 40 Pro+.

05.12.2020, 3:32, Новости дня

Аналитики бенчмарка AnTuTu составили ноябрьский рейтинг Android-смартфонов, в котором оценили быстродействие и эффективность гаджетов различных производителей.

Безусловным победителем признан китайский Huawei Mate 40 Pro+, который был победителем и в октябре. Выпущенный под тем же брендом Mate 40 Pro занял вторую позицию.

Напомним, что оба лидирующих смартфона не только принадлежат к одной линейке, но и оснащены одним и тем же процессором Kirin 9000, который, кстати, также разработан силами Huawei. Остальные восемь смартфонов, занявших свои места в первой десятке, созданы на основе процессоров Qualcomm Snapdragon 865. Среди них третье место заняла лучшая модель Xiaomi.