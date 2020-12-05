Мнение: Фрагменты истории от Марины Амарал

05.12.2020, 3:04, Разное

Интересности из блога художника-колориста Марины Амарал. На первой фотографии, ветераны битвы при Ватерлоо 1880-й год.

Сейчас Марина работает над новой порцией колоризированных исторических фотографий, поэтому в последнее время она много выкладывает интересных и незаезженных изображений.



Ветераны первой мировой войны встречаются у пушки в импровизированном музее посвященном битве на Ипре. 1928-й год.



Британская семья отдыхает у соседей после того, как прошлой ночью их дом был уничтожен немецкой ракетой "ФАУ-2". 1945-й год.



Женщины с Мадагаскара. 1890-й,



Старатели.



Иллюстрация к книге "Алиса в стране чудес" 1864-й год.



Австро-венгерские солдаты в окопах на итальянском фронте. 5 января 1916-го года.



Манхэттен. 1931-й год. Вид с воздуха.



Рынок в Вестсайде. 1920-й год.



Таймс-Сквер. 1948-й год.



Тренировка морской пехоты США. 30-е годы.



Обладатель самого большого банджо в мире, владелец которого Фред Лемир реально играл на нем на концертах.



Застолье женщин-художниц из Филадельфии, рисовавших картины в стиле романтического реализма. 1930-й.



Джон Браун, осужденный за измену в 1859-й году. Харпер пытался поднять восстание рабов против местных рабовладельцев, был схвачен, осужден и повешен.

Заявлял, что не признает господ в человеческом обличие.



Матрона из племени Навахо. 1904-й.



Парижский таксист. 1890-й.



Атлеты 1905-го года. В центре типичный атлет после новогодних праздников.



"Викторианский" протез руки. 1890-й год. До "Терминатора-2" оставалось чуть более 100 лет.



Камерный оркестр. 1865-й год.



Носильщик в Ковент-Гарден. 1925-й год.



в 1955 году Роза Паркс арестована за отказ сесть в заднюю часть автобуса и уступить место белому пассажиру в Монтгомери, штат Алабама.

«Я хотела бы, чтобы меня запомнили как человека, который хотел быть свободным … чтобы другие люди также были свободными».



Война на Тихом Океане. На заднем плане можно увидеть схему для опознания японских боевых кораблей.



"Граф Цеппелин" на подходе к Рио-де-Жанейро. 1930-й.



Черчилль на отдыхе.



Маннергейм.



Уборщица в Лондоне. 1906-й.



Четкие пацанчики в Лондоне. 1906-й.



На пляже. Конец 1890х.



Луна-Парк. 1908-й.



Гейша и ее транспорт. Японская Империя. 1901-й год.



Борцы сумо. 1903-й.



Фоторобот грабителя "Дэна Купера", который угнал самолет, требовал выкуп в 200 000 долларов, а потом выпрыгнул с парашютом над штатом Вашингтон и исчез.



Кираса французского кирасира Антуана Флаво пробитая пушечным ядром во время битвы при Ватерлоо.



Последнее меню на "Титанике".



Первые селфи. 1920-й год.



Нью-Йорк. 1973-й год.



Рози из Южной Каролины. 1913-й год.

https://twitter.com/marinamaral2 – много разной годноты постоянно появляется у Марины Амарал в Твиттере.

https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html – Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №1

https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html – Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2

https://colonelcassad.livejournal.com/5992931.html – Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

Осенью под впечатлением от знакомства с ее творчество, купил себе ее книгу-альбом "Цвет времени" – https://www.ozon.ru/context/detail/id/147975583/

Очень годная вещь. Из минусов – исторические комментарии к работам Амарал там порой оставляли желать лучшего.