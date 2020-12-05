 

Мнение: Фрагменты истории от Марины Амарал

05.12.2020, 3:04, Разное

Интересности из блога художника-колориста Марины Амарал. На первой фотографии, ветераны битвы при Ватерлоо 1880-й год.
Сейчас Марина работает над новой порцией колоризированных исторических фотографий, поэтому в последнее время она много выкладывает интересных и незаезженных изображений.


Ветераны первой мировой войны встречаются у пушки в импровизированном музее посвященном битве на Ипре. 1928-й год.


Британская семья отдыхает у соседей после того, как прошлой ночью их дом был уничтожен немецкой ракетой "ФАУ-2". 1945-й год.


Женщины с Мадагаскара. 1890-й,


Старатели.


Иллюстрация к книге "Алиса в стране чудес" 1864-й год.


Австро-венгерские солдаты в окопах на итальянском фронте. 5 января 1916-го года.


Манхэттен. 1931-й год. Вид с воздуха.


Рынок в Вестсайде. 1920-й год.


Таймс-Сквер. 1948-й год.


Тренировка морской пехоты США. 30-е годы.


Обладатель самого большого банджо в мире, владелец которого Фред Лемир реально играл на нем на концертах.


Застолье женщин-художниц из Филадельфии, рисовавших картины в стиле романтического реализма. 1930-й.


Джон Браун, осужденный за измену в 1859-й году. Харпер пытался поднять восстание рабов против местных рабовладельцев, был схвачен, осужден и повешен.
Заявлял, что не признает господ в человеческом обличие.


Матрона из племени Навахо. 1904-й.


Парижский таксист. 1890-й.


Атлеты 1905-го года. В центре типичный атлет после новогодних праздников.


"Викторианский" протез руки. 1890-й год. До "Терминатора-2" оставалось чуть более 100 лет.


Камерный оркестр. 1865-й год.


Носильщик в Ковент-Гарден. 1925-й год.


в 1955 году Роза Паркс арестована за отказ сесть в заднюю часть автобуса и уступить место белому пассажиру в Монтгомери, штат Алабама.
«Я хотела бы, чтобы меня запомнили как человека, который хотел быть свободным … чтобы другие люди также были свободными».


Война на Тихом Океане. На заднем плане можно увидеть схему для опознания японских боевых кораблей.


"Граф Цеппелин" на подходе к Рио-де-Жанейро. 1930-й.


Черчилль на отдыхе.


Маннергейм.


Уборщица в Лондоне. 1906-й.


Четкие пацанчики в Лондоне. 1906-й.


На пляже. Конец 1890х.


Луна-Парк. 1908-й.


Гейша и ее транспорт. Японская Империя. 1901-й год.


Борцы сумо. 1903-й.


Фоторобот грабителя "Дэна Купера", который угнал самолет, требовал выкуп в 200 000 долларов, а потом выпрыгнул с парашютом над штатом Вашингтон и исчез.


Кираса французского кирасира Антуана Флаво пробитая пушечным ядром во время битвы при Ватерлоо.


Последнее меню на "Титанике".


Первые селфи. 1920-й год.


Нью-Йорк. 1973-й год.


Рози из Южной Каролины. 1913-й год.

https://twitter.com/marinamaral2 – много разной годноты постоянно появляется у Марины Амарал в Твиттере.

https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html – Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №1
https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html – Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №2
https://colonelcassad.livejournal.com/5992931.html – Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

Осенью под впечатлением от знакомства с ее творчество, купил себе ее книгу-альбом "Цвет времени" – https://www.ozon.ru/context/detail/id/147975583/
Очень годная вещь. Из минусов – исторические комментарии к работам Амарал там порой оставляли желать лучшего.

Источник: Colonel Cassad



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