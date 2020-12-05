Власть везде свиней найдет

05.12.2020, 2:50, Разное

В Самарской области изымают свиней. Чиновники ссылаются на чуму, а люди уверены — никакой болезни в их краях нет.

Фото: EPA

В Красноармейском районе Самарской области местные чиновники собираются изъять скот и продукты животноводства из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Виктор Кудряшов.

«В очаге и первой угрожаемой зоне провести специальной комиссией изъятие у граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц поголовья свиней всех половозрастных групп и продуктов свиноводства», — говорится в документе.

22 ноября жители района встретились с чиновниками. Внятных ответов на их претензии получено не было, кроме того, что 3 октября около поселка Кировский чумой заразился безымянный кабан. Жители сомневаются, что он был болен. «Нашли полумертвого кабана, но никаких анализов, замеров, ничего не проводилось», — говорят они.

Беспокойство местных понятно: многие семьи в Красноармейском районе живут за счет домашнего скота.

Обещанное возмещение ущерба — его сумма пока официально не озвучена, но по опыту люди говорят о 100 рублях за поросенка — не покроет их расходов

на выращивание изымаемых свиней и закупку новых особей. Многие уверены, что за происходящим стоит крупный бизнес. «По району уничтожают свиней у населения, а свинокомплексы будут стоять и работать дальше», — пишет в местном паблике «ВКонтакте» жительница Красноармейского Ольга Максимычева.

У чиновников на это — контраргумент: «Заражения в подсобных хозяйствах приходят с кормами. Чтобы исключить риск распространения, следует избавиться от поголовья. Понимаю, тяжело. Но если у свинокомплексов хорошая защита от АЧС, и мы можем узнать по документам информацию о кормах, то у вас мы это проследить не можем», — пояснил на встрече с жителями представитель департамента ветеринарии Владимир Копп. Вместо консенсуса встреча только усугубила конфликт. После слушаний селяне объявили о созыве народного схода.

Народный сход. Фото: Наталья Ширяева«Вынуждают выходить с вилами и топорами»

Воскресенье, 29 ноября. Поселок Кировский. Вместе с моим проводником Александром, мужчиной средних лет в куртке цвета хаки, добираемся до центра, где уже собрались десятки местных. Люди напряжены, настроены решительно. Каждый пытается высказаться: кто-то бросает колкие фразы в адрес чиновников, а кто-то рассказывает об изъятиях в 2017 году в соседнем Красноармейском.

— Если в 2017-м действительно была вспышка АЧС, были поставлены заслоны и уничтожено все поголовье скота, то у нас ситуация иная, — начинает Александр. — Сейчас идет планомерное уничтожение животноводства. Что интересно, чума появляется в нужном месте.

— А вспомни, где находятся свинокомплексы, — перебивает его гражданин в темно-синей куртке. — Сегодня это беда.

— Так и есть. С момента, как нашли кабана, прошло почти два месяца. Инкубационный период этой чумы составляет от 2 до 22 дней. Ни у кого из наших никаких очагов выявлено не было. Если очаг в дикой природе, то ликвидируйте вы диких кабанов, наших поросят не трогайте.

Переходят к теме свинокомплексов и «мясных гигантов». Обстановка накаляется.

— В 15 километрах от свинокомплекса собираются уничтожить все поголовье скота. При этом вообще не учитывается, где был найден тот, якобы зараженный кабан. Здесь факт нарушения вообще всего, никаких документов, — говорит Александр. — Сейчас без причин расчищают площадку для свинокомплексов. Народ волнуется, у нас отбирают последний кусок со стола.

Селяне говорят, что на последнем собрании чиновники предложили им альтернативу — разводить вместо свиней баранов. Но на вопрос о возмещении убытков за этот переход ответили только обещаниями.

— Я благодаря свинье кормлю семью, живу благодаря ей. А завтра приедут и заберут ее. Лишат последнего. Почему так? Я ее кормила, убирала за ней, а ее просто заберут. Покажите мне справку! Кто сказал, что она больная? — говорит гражданка в черной шубе. — Возьмите анализ крови. Докажите. Просто так я ее не отдам.

«А наши чиновники напишут какую-нибудь бумажку, вот увидите», — раздается в толпе. «Все говорят: компенсация, компенсация. А что она из себя представляет? Большая взрослая свиноматка, родила десять поросят. Одного поросенка купят за 100 рублей, в лучшем случае. Почему никто не учитывает компенсацию с учетом упущенной выгоды? Вот местные власти собираются ввести на год, а то и три года карантин, так рассчитайте нам компенсацию за этот период». «Вынуждают выходить нас с вилами и топорами».

Эмоции спадают. Все соглашаются, что изъятие скота грозит разорением и без того выживающего русского села. Напоследок мне вручают список с более чем 200 подписями жителей против изъятий.

Запрет как норма жизни

К изъятию свиней отечественный крестьянин уже привык. С 2013 года массовые изъятия проходили в Белгородской, Брянской областях, в Краснодарском крае и на Дону. «Уничтожение здоровых свиней не повлияет на эпизоотическую ситуацию, поскольку вирус переносится дикими кабанами и другими животными, перевозится на колесах автомобилей, передается с кормами. Тема раскручивается СМИ в интересах крупных монополистов — производителей свинины, которые и так получают весь объем поддержки государства на развитие», — пишут авторы петиции в защиту подсобных хозяйств.

Во время вспышки АЧС в Новгородской области. Фото: РИА Новости

Власти Самарской области пока не объявили, какие именно меры поддержки будут предусмотрены для селян. И помогут ли им вообще. Пресс-секретарь губернатора Елена Летичевская не смогла ответить на вопрос корреспондента «Новой».

Интересно, что в октябре глава региона пояснил о намерении «спасти» крупный свиноводческий комплекс «Северный ключ», где также была зафиксирована вспышка АЧС.

23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече с аграриями пояснил о серьезной проблеме с качеством жизни в сельских регионах. «Отрасль не сможет в дальнейшем успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос — качество жизни на селе», — сказал тогда президент.

Как не ухудшить жизнь села, изъяв у людей скот, — новая задача перед самарскими чиновниками.

Артем Элекин

РЕАКЦИЯ Андрей Шкильи.о. зам руководителя департамента ветеринарии Самарской области

— Во время изъятия специально созданная комиссия готовит и подписывает акт, в котором указывается количество свинопоголовья, содержащегося в личном подсобном хозяйстве, вес и половозрастная принадлежность животного. Акт оставляется в 3 экземплярах. Один остается владельцу, один идет в Россельхознадзор, и один — в департамент ветеринарии. После изъятия животных владельцу необходимо собрать пакет документов для оформления единовременной выплаты для возмещения затрат. Кроме акта об изъятии, необходимо приложить ксерокопию паспорта с пропиской, выписку из банка с указанием номера счета (не карты!), куда перечислят денежные средства. Также гражданину необходимо будет написать заявление на выплату и подписать согласие на обработку персональных данных.

Как правило, на территории населенного пункта, где изымаются животные, в общественном месте, например, в доме культуры, члены специально созданной комиссии по изъятию помогают людям оформить все необходимые документы. Таким образом, каждый житель должен сдать 5 документов:

— акт об изъятии,

— ксерокопию паспорта с пропиской,

— выписку из банка с реквизитами счета,

— заявление на выплату,

— согласие на обработку персональных данных.

Когда все документы со всех жителей первой угрожаемой зоны, которым положена единовременная выплата, будут собраны, их передадут на оплату. Будет подготовлено соответствующее Постановление Правительства Самарской области, и в течение 30 дней деньги перечислят».

На что же могут рассчитывать люди, у которых изымут свиней?

Компенсация рассчитывается за 1 килограмм живого веса, в зависимости от возраста и пола животного. 23 октября на официальном сайте Правительства Самарской области было опубликовано Постановление №826 о предоставлении выплат жителям отдельных населенных пунктов Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов, которые понесли затраты при ликвидации заболеваний АЧС.

И вот какие суммы там указаны (за 1 килограмм живого веса):

— Поросята (отъем, то есть в возрасте до 2 месяцев) — 375 рублей за килограмм

— Поросята (доращивание, то есть в возрасте от 2 до 4 месяцев) — 220 рублей за килограмм

— Свиньи (откорм, то есть старше 4 месяцев) — 108 рублей за килограмм

— Хряк — 40 рублей за килограмм

— Свиноматка — 77,50 рублей за килограмм

Для предоставления этих единовременных социальных выплат будут использованы средства Резервного фонда Правительства Самарской области.