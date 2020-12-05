 

США нарастили продажу вооружений

05.12.2020, 2:46, Новости дня

США нарастили продажу вооружений и военной техники в 2020 году на 2,8%, об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов. Самыми крупными покупателями стали Япония, Марокко, Израиль, Сингапур, Египет, Франция и Индонезия.

Объемы экспорта в 2020 году достигли показателя 175,08 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

Поставки оружия за границу по межправительственным соглашениям составили 54 млрд долларов (51 млрд в 2019 году).

Прямые коммерческие поставки оружия в 2020 году составили 124,3 млрд долларов. В 2019 году их объем составил 114,7 млрд долларов, рост составил 8.4%. По этим поставкам главными клиентами стали партнеры из Австралии, Италии, Канады, Японии и нескольких других стран.

Общий объем проданного США за рубеж оружия и военной техники в 2019 году составлял 170,09 млрд долларов.

В октябре руководство Пентагона сообщало, что Соединенные Штаты намерены усилить конкурентную борьбу с Россией и Китаем за рынки оружия и военной техники. Также там заявляли, что в регионах Индийского и Тихого океанов США рассматривают возможность заключения военных контрактов на сумму более 160 млрд долларов.



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