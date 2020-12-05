Собянин призвал москвичей «не расслабляться» в ситуации с коронавирусом

05.12.2020, 2:46, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о ситуации с распространением коронавируса в столице, посоветовал жителям города «не расслабляться».

«Расслабляться совсем не надо», – передает слова мэра РИА «Новости».

Как сообщил Собянин, эпидемии гриппа в Москве и «близко нет», поскольку осенью в столице прошла масштабная вакцинация, во время которой привились около 6,5 млн человек.

«Дай Бог, чтобы и дальше сохранялась такая же ситуация – это большая помощь в борьбе с COVID, потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию коронавируса. Это, конечно, совсем было бы нехорошо», – сказал глава города.

В четверг мэр столицы Собянин назвал дату начала масштабной вакцинации от коронавируса в Москве. На прививку от COVID-19 в столице за пять часов записались 5 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.