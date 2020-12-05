Партию Зеленского обвинили в попытке силового захвата власти в Одесской области

05.12.2020, 2:46, Новости дня

Члены партии «Слуга народа» пытаются силовым методом захватить власть в Одесском областном совете, сообщила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Татьяна Плачкова.

По ее словам, депутаты пропрезидентской фракции «захватывают силовым методом власть». Плачкова рассказала, что «на улице стоят силовики, а в зале дерутся и кричат «позор». Она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложив «включить телеканалы», которым тот «часто оппонирует в своих видеообращениях», и взглянуть, что делают «его депутаты». Плачкова обвинила Зеленского и «Слугу народа» в том, что они «фактически унижают избирателей Одесской области», передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

СМИ сообщали, что после отказа территориальной избирательной комиссии зарегистрировать девять депутатов областного совета одной из партий на сессию между парламентариями произошли стычки. Депутаты заблокировали президиум и ломали мебель. В результате конфликта пострадала Плачкова, ей вызывали скорую.