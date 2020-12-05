Алексиевич заявила, что объединение Беларуси и России невозможно

05.12.2020, 2:44, Новости дня

Объединение Беларуси и России невозможно. Такое мнение высказала писательница, нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

По ее мнению, Беларусь пойдет по европейскому пути развития.

На вопрос, возможно ли объединение двух стран при условии ухода Александра Лукашенко с поста президента Беларуси и устроило бы это устроило белорусское общество, Алексиевич сказала: “За эти месяцы народ, который выходил на улицы, показал, что это невозможно. Речь может идти только о собственном государстве. А как там будут складываться экономические и политические взаимоотношения с Россией – это будет дело новых политиков”.

Она подчеркнула, что народ Беларуси не станет “губернией” России.

“После того, как Россия не поддержала белорусский народ, до 11% упало доверие к России. Она потеряла этот шанс. Я думаю, что белорусы будут выбирать европейский путь. Белорусы – это европейские люди. Это люди, у которых ориентация европейская”, – добавила Алексиевич.

Она – единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Писательница покинула пределы Беларуси 28 сентября.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

29 августа президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что признает его легитимность.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.