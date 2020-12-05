 

В Одесском облсовете новоизбранные депутаты сначала подрались, а потом начали первую сессию. Видео

05.12.2020, 2:44, Новости дня

Причиной конфликта стала попытка одной из групп провести регистрацию членов совета. В драке, по информации “Думской”, участвовали несколько десятков человек – депутаты облсовета и их коллеги из Верховной Рады и муниципального собрания.

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Татьяна Плачкова после инцидента обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

После 23.00 трибуну разблокировали, около 23.30 сессия началась. Депутаты подписали текст присяги и готовятся выбирать голову облсовета. На этот пост претендуют кандидат от ОПЗЖ Вадим Шкаровский и претендент от “Слуги народа” Григорий Диденко.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. Как сообщало Общественное со ссылкой на официальные результаты,, в Одесский облсовет прошли партии ОПЗЖ, “Слуга народа”, “Доверяй делам”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина”, “За майбутнє” и Партия Шария.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

видео

Видео: Думская Нет / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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