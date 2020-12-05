Мнение: Жизнь как приговор

05.12.2020, 2:32, Разное

Я очень люблю актера Дэмиана Льюиса, рыжего британца (чорт, звучит как описание кота, но впрочем, он и сам мил, как котик), но для меня он какой-то заговоренный исполнитель. Какой фильм не возьму с ним — не идет и все, хоть тресни. Вот прямо удивительно, сама не знаю, когда и где я при таком раскладе успела его возлюбить, вопреки всему. Пожалуйста, не пишите никаких названий в комментариях, я честно прощелкала всю фильмографию подряд.

Ну вот, наконец, ура, и нашелся сериал с Льюисом, где он главный герой, а сценарий (и прочие персонажи) меня не бесят.

Сериал называется Life ("Жизнь как приговор", 2007-9). Рыжий котик здесь играет полицейского, который 12 лет провел в тюрьме за чужое преступление, теперь вышел и как отступное за неправедный суд взял миллионы денег и обратно свое место в полиции. Теперь типа распутывает дела в каждой серии, а в сезоне ищет истинных виновников. Из прибамбахов (главным же детективам положены прибамбахи) — у него заработанные за 12 лет в тюрьме привычки разговаривать дзен-буддийскими цитатами, нереальнейший, невыносимый пофигизм и невосприимчивость к любым манипуляциям, а также застарелые повадки матёрого урки, которые периодически прорываются в цивильной жизни.

Напарница у него (мир же, понимаете, перевернется в современных сериалах, если пара напарников будет однополая) — не особо даже раздражает, архетип матери непутевого шалунишки (Скали/Маудер, Менталист и проч.) не отыгрывает, а просто ходит красивая худая.

Первый сезон посмотрела с удовольствием, жаль, всего их два.