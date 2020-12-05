Мнение: Прощание с “Укроборонпромом”

05.12.2020, 2:10, Разное

О ликвидации концерна "Укроборонпром"

Прощание с "Укроборонпромом"

Новый глава концерна объявил о его ликвидации

Украинские власти решили покончить с госконцерном «Укроборонпром» под благородным предлогом реформирования. По словам генерального директора компании Юрия Гусева, концерн прикажет долго жить уже в 2021 году.

«Планируется, что в следующем году «Укроборонпром» прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», — заявил Гусев сегодня на пресс-конференции

А предварительно из 137 предприятий, которые все еще худо-бедно влачат свое существование (большинство без заказов и с долгами по выплатам зарплат сотрудникам), оставят 65 заводов, остальные закроют. Что касается «везунчиков», то их и распределят по конторам сбыта оставшегося украинского стратегического имущества, так называемым холдингам с «минимумом вмешательства в их хозяйственную деятельность».

Например, планируется создание холдинга «Оборонные системы Украины» (авиаремонт, бронетехника, боеприпасы, морские системы и др.) и аэрокосмичеcкого холдинга (авиация, двигатели и пр.). И что характерно, в каждом холдинге будут свои наблюдательные советы, состоящие преимущественно из зарубежных гуру на высоких зарплатах. Иными словами, раньше засланные казачки паслись в одном набсовете, а с реформой мест у кормушек для новых «специалистов» станет гораздо больше. Все это не мешает пичкать украинских граждан свежими обещаниями о производственных достижениях, которые буквально накроют страну, дайте только срок.

Тем более, что главный приоритет, как вещает Гусе – обеспечение украинской армии качественным и современным вооружением. Мол, холдинги еще покажут, на что способны. А иностранные заказчики выстроятся в длинную очередь за украинскими «Оплотом», «Нептуном», «Ольхой», БТРами (комплектующие для них в виде гусеничной ленты, правда, гордо заказывают через Агентство НАТО по поддержке и закупкам для нужд ВСУ), двигателями и радиолокационными системами.

А чтобы народ не смущала грядущая реформа, сегодня сотрудники Службы безопасности Украины организовали показательный обыск в помещениях концерна и компании «Укрспецэкспорт». Ищут, как водится, финансовые нарушения, чтобы вывести на чистую воду всех коррупционеров этого рассадника, с тем, чтобы населению стало понятно, зачем все-таки надо уничтожать стратегическую компанию, а затем пускать с молотка военные заводы и т.п.

И как тут не дивиться цинизму и наглости киевских организаторов этого перфоменса. Тем более, что неплохой вишенкой на торте стал сам Гусев, персонаж с темным прошлым. Известно, что за этим господином числится немало коррупционных затей. Еще в 2012–2013 он, работая под началом главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владимира Каськива, прославился вместе с начальником скандалом с фиктивным строительством LNG-терминала в Одесской области, чтобы получить газ «на 20% дешевле российского». Эти дельцы, как сообщает «Украина.ру», подписали соглашение с испанской строительной компанией, но, как потом оказалось, компания ничего не визировала, а свое граффити поставил лыжный инструктор Джорди Сарда Бонвехи. Понятно, что этот испанец никакого отношения к строительной компании не имел. Средства, которые были выделены государством, испарились чудесным образом. Потом Гусев еще не раз найдет отличное применение своему таланту махинатора. И майдан ему в помощь. Не поддержать новый трамплин для старта, тем более что ошивался в Центре лидерства Католического университета (где штамповали активистов майдана), Гусев, которому к тому же мешала спокойно спать угроза ревизии, не мог.

В 2014 году он возглавил «волонтерский десант» в Минобороны, который должен был осуществлять «гражданский контроль» над расходами министерства и закупками. Здесь же Гусев присел начальником Департамента экономической деятельности, а потом и заместителем министра обороны: занимался реформированием ведомства.

И все бы хорошо, но только безудержная тяга к воровству помешала и на этот раз. В 2016 году его с треском выгнали. Дело в том, что тендерный комитет под его контролем закупал для нужд ВСУ бензин через посредников по неоправданно высокой цене. Отметился махинатор и в скандале с закупкой жилья для военнослужащих. Так, было выделено 1 млрд 140 млн гривен на приобретение 2000 квартир. Но купили лишь 75 квартир на сумму 119 млн, а куда подевались излишки – догадаться не трудно. Список афер Гусева, включая совместные операции с предприимчивым президентом страны Порошенко, можно продолжать еще долго. При этом непотопляемый персонаж не вылетел из обоймы. В период президентской кампании он сначала вовсю поддерживал своего покровителя, на чем свет клеймя Владимира Зеленского, но вовремя сменил политическую ориентацию. Почистив предварительно свою страницу в Facebook от панегириков в адрес упыря, он переметнулся в лагерь новоизбранного главы государства.

А там Гусева назначили главой Херсонской области. И все пошло по накатанной – многочисленные коррупционные скандалы, создание «Службы счастья и улучшения качества жизни» (такая имеется разве что в передовом государстве Бутан). Понятно, что долго детище Гусева не просуществовало, но функцию свою выполнило, финансово осчастливило губернатора. На службу, как известно, была выделена щедрая сумма, созданы специальные должности «заведующих счастьем» и т.п.

Иными словам, этот молодец, которого из губернаторов отправили в ликвидаторы мощного госконцерна — еще тот хват. Зеленский сотоварищи знали, кому доверить важное дело. Главное, и кураторам он нравится: волшебное слово «реформы» самое частое в лексиконе Гусева, да и образование подходящее, изучал программы в Harvard Kennedy School в 2011 и 2017 годах.

https://asd.news/articles/ukraina/proshchanie-s-ukroboronpromom/ – цинк

Кстати, стоит отметить, что вместе с ликвидацией старого концерна, под ковер заметают скандальные коррупционные дела, вроде "дела Свинарчуков", размахивая которыми Зеленский в 2019-м году шел на выборы.

Но идут месяцы. годы…Основные фигуранты вполне себе гуляют на свободе. Никто ущерб не компенсировал. Впрочем, учитывая нынешнюю тесную любовь Зеленского и Порошенко, было бы наивно рассчитывать, что кто-то из людей поставленных при Порошенко всерьез сядет.

В порядке напоминания:

1. Польские БМП для Украины – https://colonelcassad.livejournal.com/5775785.html (отмыли 600 тыс. евро на старых БМП-1 из Чехии)

2. Сербская мина для Украины – https://colonelcassad.livejournal.com/5451465.html (как через Кипр сын осужденного генерала СБУ перекачивал деньги от теневых схем)

3. О продаже украинских авиационных двигателей Китаю – https://colonelcassad.livejournal.com/4393378.html (о том, как Украина продала Китаю актуальные технологии для развития истребительной авиации в обход США).

И еще по Донбассу.

1. В ДНР в районе Ленинского погибли двое военных в результате минометных обстрелов корректируемых с БПЛА со стороны 36-й бригады морской пехоты ВСУ. БПЛА-корректировщик сбили, позиции минометной батареи накрыли ответным огнем. О потерях ВСУ не сообщалось. "Перемирие" на Донбассе оно такое…

2. Посол РФ в США Антонов выступил в роли Капитана Очевидность, заявив, что Зеленский неспособен создать условия для выполнения Минских соглашений. Тут дело конечно не в "неспособности", а в нежелании. Причем не только и не столько Зеленского, а его хозяев. Между тем уже через 2 месяца будет 6 лет Минску-2.

3. В Кремле заявили, что Украина осложняет ситуацию вокруг ЛНР и ДНР, но разговоры о признании ЛНР и ДНР на текущем этапе "нецелесообразны".Такой вот "Карабах 2.0".