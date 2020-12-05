Мнение: О чем говорит новое назначение непотопляемого Чубайса

05.12.2020, 2:08, Разное

Не секрет, что большинство россиян хотели бы видеть Анатолия Чубайса, если не на эшафоте, то хотя бы в Лефортово. А потом всё равно – на эшафоте. Казалось бы, #реформа институтов развития, оставившая бывшего главного реформатора без «Роснано», приблизила сбычу этой мечты миллионов.

Но судьба и президент России Владимир #Путин вновь распорядились иначе. И Анатолий Чубайс вместо арестантской робы получил новую должность – загадочную.

Почему так вышло и что это значит?

Вечером в пятницу, 4 декабря, Владимир Путин, как всегда внезапно, решил «назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития». Такая расплывчатая формулировка оставляет большой простор для воображения. Хотя цели устойчивого развития определены в документах ООН, каждая страна самостоятельно расставляет приоритеты в широком диапазоне – от ликвидации бедности до улучшения климата. Впрочем, вряд ли Анатолия Чубайса волнуют вопросы нищенского существования миллионов россиян.

Добавил загадок и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «Анатолий #Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента». То есть, появился очередной спецпосланник без чётко формализованного статуса.

На первый взгляд, переход из кресла главы госкорпорации в категорию порученца по развитию – аппаратное понижение. Но тут важны три момента. Первый – реальное влияние Анатолия Чубайса в российской политике не зависит от его формального статуса: оно стабильно высоко. Происходит ли так потому, что Анатолий Чубайс – смотрящий по России от Запада, или по другим конспирологическим причинам, не важно. Факт есть факт.

Второй – на новом месте Анатолий Чубайс не будет связан ограничениями для государственных служащих и формальной иерархией официальных структур. Он подчинён и подотчётен лично президенту, а значит, практически выведен в своей деятельности за формальные правовые рамки. И к нему теперь не подкопаться. В том числе и за прошлые грешки.

Третий – быть спецпредставителем по ЦУР с легальной возможностью вести любые переговоры с любой организацией или любым её представителем означает беспрецедентно широкие возможности для заключения каких угодно договорённостей и сделок. Лишь бы угодны они были первому лицу.

Занятно, что сам Анатолий Борисович по поводу нового назначения высказался в позитивном духе (и это не попытка хорошей мины при плохой игре): «Не раз в жизни мне приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично». А глава Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что «не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берётся за тему будущего и делает ее темой настоящего». Причём речь совсем не о личном будущем нового спецпредставителя.

Теперь вспомним, что Анатолий Чубайс:

– давно вхож в семейство Клинтонов, а это самые сливки американского истеблишмента;

– лично и весьма неплохо знаком с бывшим президентом #США Бараком Обамой и с будущим – Джо Байденом;

– имеет множество других публичных и непубличных контактов как с реальными, так и с теневыми лидерами Демократической партии.

И сверх того, у него давние и широкие связи с американскими и европейскими бизнес-элитами.

По всей видимости, именно вот это всё будет в первую очередь задействовано в новой должности. Причём вполне легально, от имени президента России. И вот тут сразу вопрос возникает:

О чём конкретно будет договариваться Анатолий Чубайс с теми, кто уже определяют глобальную геополитическую повестку на 8-12-16 лет вперёд?