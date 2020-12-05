В Украине планируют делать не менее 1 млн быстрых тестов на антиген COVID в месяц – Степанов

05.12.2020, 1:50, Новости дня

Украина планирует делать около 1 млн быстрых тестов на каронавирус (на антиген) в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 декабря во время рекламного блока программы “Свобода слова Савика Шустера”, трансляция велась на канале Shuster online в YouTube.

“Мы вводим новый тест, моя позиция, что он должен быть бесплатным. Мы вводим тесты на антиген. это быстрые тесты. Уже прибыла первая партия, мы хотим делать не менее 1 млн тестов в месяц по всей стране. В том числе – отдать семейным врачам, мобильным бригадам, это будет при госпитализации людей использоваться. То есть, у нас есть четкая стратегия, четкий план”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной инфекции, из них 15 131 случай – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 195 пациентов с COVID-19, выздоровело 397 809 человек.

В Украине 124 лаборатории всех форм собственности привлекли к проведению тестирования на коронавирусную инфекцию. За время эпидемии, по данным Степанова на 4 декабря, в Украине провели 4,7 млн тестов метолом ПЦР.

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.