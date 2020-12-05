ABC News – американский ветеран отпраздновал своё 104-летие выпиской из больницы после COVID-19
05.12.2020, 1:46, Новости дня
В США ветеран Второй мировой войны майор Вутен в свой 104-й день рождения выписался из больницы после перенесённого коронавируса, передаёт ABC News. Персонал больницы Мэдисона спел ему на прощание традиционную песню Happy Birthday и восхитился, что он так же упорно боролся с вирусом, как и с нацистами после высадки в Нормандии.
И напоследок: с днём рождения, майор Вутен!
Его зовут майор Вутен, он был рядовым первого класса во время Второй мировой войны: высадился на Юта-Бич два месяца спустя после высадки сил союзников в Нормандии.
В прошлом году он возвращался в Нормандию. Мы также ездили во Францию и рассказывали о 75-летней годовщине высадки. Вот и он — сидит прямо по центру и отдаёт честь.
Он отец, дедушка, прадедушка и прапрадедушка, и он заболел коронавирусом. Его поместили в больницу Мэдисон в Бирмингеме, штат Алабама, а на этой неделе они (персонал. — ИноТВ) собрались, пока майор Вутон готовился к выписке. Сегодня ему исполнилось 104 года. И когда майор Вутон (или Поп-Поп, как его называют) покидал больницу, они спели ему песню Happy Birthday.
ВРАЧИ: С днём рождения, дорогой Поп-Поп, с днём рождения тебя!
Майор благодарит персонал.
МАЙОР ВУТОН: Спасибо вам большое.
ВРАЧ: Пожалуйста, пожалуйста, мы вас любим.
А вместе с нами сегодня вечером…
ХОЛЛИ: Привет, Дэвид!
…его внучка Холли рассказала, что он дома, хорошо себя чувствует и отметил сегодня свой день рождения.
ХОЛЛИ: Мы просто так рады, что он дома с нами, и он переживёт его (коронавирус. — ИноТВ).
Семья признательна врачам в больнице.
ШЕЛБИ ХОГАН, медсестра: Привет, Дэвид!
А это две медсестры — Шелби Хоган и Шон Кинг.
ШЕЛБИ ХОГАН: Даже в 104 года он борется с этим коронавирусом, совсем как боролся со многими другими вещами в его жизни. Он служил нашей стране, и мы так благодарны ему за это.
Настоящий борец! (Он отпраздновал. — ИноТВ) 104 года, и мы отдаём вам честь, майор. До свидания.
Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.
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