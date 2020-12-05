Das Erste – на саммите ООН призвали к справедливому распределению вакцин по миру

05.12.2020, 1:46, Новости дня

На внеочередном саммите ООН призвали к вовлечению всех стран в борьбу с пандемией, пишет Das Erste. ООН стремится к тому, чтобы доступ к вакцине от коронавируса был равным для всех стран мира, в том числе бедных. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все страны к большему вовлечению в борьбу с пандемией.

Нельзя не сказать, что коронавирус прошёлся по Германии ещё относительно легко. Многие другие страны имеют куда более высокие цифры по заражениям, смертельным исходам и вводят гораздо более жёсткие ограничения. Пандемия потрясла весь мир. Коронавирус затрагивает всех нас, а потому сегодня он стал причиной внеочередного саммита ООН.

Миру требуется вакцина, с помощью которой и бедные страны тоже смогут защитить своё население, поскольку пандемия будет взята под контроль только тогда, когда вирус победят повсеместно. Но должен ли здесь возникать вопрос денег?

Одна только Мексика получит от ООН 50 миллионов доз вакцины от коронавируса — в дополнение к собственным закупкам. Также и другие страны, в первую очередь бедные, должны получить доступ к вакцине. Об этом позаботится ООН. На внеочередном саммите ООН в Нью-Йорке, посвящённом коронавирусу, генсек ООН Гутерреш выразился ясно: после минуты молчания в память умерших от инфекции он потребовал активного вовлечения всех стран.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генсек ООН: У нас финансовый пробел в размере 28 миллиардов долларов. Из низ 4,3 миллиарда долларов нам потребуются в ближайшие месяцы. Я благодарю всех, кто уже внёс свой вклад, и призываю остальных присоединиться.

С помощью программы COVAX, организованной ВОЗ, ООН намеревается обеспечить равный доступ и распределение вакцин. К инициативе присоединились большинство стран — членов ООН, за исключением РФ и США. В своём выступлении на саммите канцлер Ангела Меркель выступила за усиление ВОЗ.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Мы не должны забывать, что пандемия может быть с гарантией преодолена лишь тогда, когда люди по всему миру получат доступ к эффективной вакцине.

Гутерреш также намекнул на то, что рекомендации ВОЗ соблюдаются в недостаточном объёме.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Если страны идут по своим направлениям, то вирус идёт по всем направлениям.

По всему миру сейчас рассчитывают на скорое приобретение вакцин, надеясь, что вакцины также пойдут по всем направлениям.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.

