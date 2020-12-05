 

U.S. News & World Report – Буш, Клинтон и Обама не против получить вакцину перед камерами, если это поможет убедить американцев сделать то же самое

05.12.2020, 1:46, Новости дня

Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш—младший и Билл Клинтон заявили, что готовы испытать на себе новую вакцину от коронавируса и даже сделать это перед камерами, чтобы продемонстрировать её безопасность, пишет U.S. News & World Report. Как передаёт издание, трое бывших американских лидеров намерены с помощью публичности побудить всех американцев последовать их примеру.


Reuters

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш—младший и Билл Клинтон заявили, что готовы испытать на себе новую вакцину от коронавируса, когда она станет доступна, и возможно, даже сделать это перед камерами, чтобы продемонстрировать её безопасность, сообщает  U.S. News & World Report.

Барак Обама объявил об этом в четверг 3 декабря в эфире передачи The Joe Madison Show на радио SiriusXM. «Я обещаю вам, что когда она будет доступна для людей, менее подверженных риску, я испытаю её на себе», — заверил экс-президент, добавив, что готов  вакцинироваться в эфире телевидения или снять процесс на камеру, «просто чтобы люди знали, что я доверяю этой научной разработке».

Глава администрации Джорджа Буша-младшего в среду подтвердил CNN, что бывший глава Белого дома обратился к главному инфекционисту Энтони Фаучи, а также к  координатору Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборе Бёркс, чтобы обсудить продвижение вакцины от COVID-19. «Несколько недель назад президент Буш попросил меня сообщить доктору Фаучи и доктору Бёркс, что, когда придет время, он хочет сделать все возможное, чтобы подтолкнуть своих сограждан к вакцинации», — рассказал Фредди Форд в интервью CNN. Он подчеркнул, что вначале вакцины должны быть признаны безопасными и введены приоритетным группам населения, после чего «президент Буш встанет в очередь за своей дозой и с удовольствием сделает это перед камерой».

Помимо этого, пресс-секретарь Билла Клинтона сообщил, что бывший президент также был бы готов  публично сделать прививку от коронавируса, чтобы способствовать её продвижению. «Президент Клинтон обязательно испытает на себе вакцину, как только она будет ему доступна, исходя из приоритетов, определенных чиновниками в сфере здравоохранения. И он сделает это публично, если это поможет убедить всех американцев сделать то же самое», — заявил Анхель Урена.

Ожидается, что вакцина COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, будет одобрена для использования в США в этом месяце, а первые дозы будут отправлены в Штаты в ближайшие недели. Как напоминает издание, в начале этой недели Центры по контролю и профилактике заболеваний США  приняли решение, что первыми вакцины получат медицинские работники из группы высокого риска, а также жители домов престарелых и других учреждений постоянного ухода.



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