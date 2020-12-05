Мнение: Инструкция: из рапана в нерыбу

05.12.2020, 1:30, Разное

Инструкцию для мужчин обещала, как быстро стать из рапана нерыбой.

Почему именно для мужчин?

Чтобы стать нерыбой, надо сделать свой локус контроля в любви внутренним.

Больше ничего делать не нужно.

И некоторые мужчины могут сделать это, опираясь на свою мужественность.

У женщин обычно есть иллюзия, что иметь внешний локус – очень женственно. Это неправда и даже глупость, но это такой ментальный вирус, от которого многих женщин нужно лечить, а до этого момента они будут оставаться рапанами.

В этом смысле мужчинам проще, хотя в жизни им сложней: никто не стремится подставить им свое сильное плечо. Но за счет этого привычка опираться на себя у мужчин формируется немного лучше.

Если вы мужчина и у вас есть опыт “быть мужчиной”, то вы представляете это как-то так.

Старики, дети, подростки и женщины – все, кроме таких же молодых мужчин как вы, обладают правами на комфорт больше, чем вы. Вы должны уступать место, пропускать вперед, оказывать физическую помощь.

Самая тяжелая, опасная и по-настоящему грязная работа – ваша или таких же как вы молодых мужчин. Люди старшего возраста, женщины и подростки имеют льготы, а вы нет.

Вложений от вас в любых разнополых отношениях нужно больше, и материальных, и физических.

Спрос с вас везде и всегда больше, если вы мужчины, уже не мальчики и еще не старики.

Вы должны быть физически сильней, морально устойчивей, психически крепче, должны быть смелей и всегда выступать вперед в случае любой проблемы.

В древнем мире мужчины проходили сложные инициации, но и сейчас тоже проходят, называя это иначе.

Если все перечисленное кажется вам несправедливостью, шансов стать нерыбой в отношениях у вас нет.

Если все перечисленное кажется вам преувеличением, кажется, что быть мужчиной не значит брать на себя больше, шансов стать нерыбой у вас нет.

Если все перечисленное выглядет для вас очевидным и нормальным, кажется условием жизни в мужском теле, у вас есть шанс стать нерыбой быстро, даже если вы пока рапан.

Если вы рапан в любви, значит вы имеете очень много претензий к женщинам.

Несмотря на то, что умозрительно согласны взять на себя самое трудное, на практике вы имеете очень много претензий и ожиданий, что женщины будут любить вас просто так и заботиться о вас.

Если вы рапан, это значит, что вы все время шарите в поиске поддержки, опоры, опеки, даже если совершенно этого не рефлексируете.

Если плохо рефлексировать свои претензии, от них невозможно избавиться.

Поэтому начинать нужно с рефлексии претензий = с рефлексии притязаний мимо границ = с рефлексии внешнего локуса.

Вот вчера я предложила самостоятельно разобрать два мужских письма. Это обычные мужские письма для рубрики, не самые плохие с точки зрения границ, бывали письма и похуже, однако уровень границ авторов – рапаны, при том, что оба вроде бы стараются поправить локус контроля и нащупать границы.

Если вы рассмотрите эти письма внимательно, вы увидите, почему некоторые мужчины хотят стать нерыбами, а у них не получается стать даже рыбами.

Многие рапаны даже попыток таких не делают, даже и не видят, что с ними что-то не так, это совсем безнадежные рапаны. Мы будем говорить о тех, которые хотят.

Почему не выходит?

Вот первый вчерашний автор.

Он относится к таким авторам, по письмам которых многие до сих пор не могут увидеть расстановку сил. Такие авторы описывают ситуацию так, будто другая сторона делает активные шаги, а они притормаживают. И многие комментаторы до сих пор не могут опознать в этом их иллюзии.

Если автор много раз за письмо повторяет, что инициатива была от женщины, но не описывает ни одного ее реального шага или предложения, а только запросы на его вложения, значит корона автора закрывает ему глаза и его интерпретации не соответствуют фактам. Обратите внимание, он часто приезжает к ней после работы и потом возвращается домой в другой город, она не предлагает ему оставаться, не приезжает к нему в гости, хотя он так радуется, когда они “походят на семью” и уж конечно дает ей это понять, а когда он откровенно говорит, что хочет быть вместе, она просто обнимает его в ответ, не говоря ему ничего. Какую пассивность автора вы рассмотрели? Разве это пассивность – все лето работать у нее в саду?

Я специально привела два похожих письма, в обоих авторы путают шаги женщин от их запросов на корм.

Первый просто пахал летом в саду, а осенью его изгнали. Он и сам догадывается об этом, но все письмо уверяет себя и читателей, что у них был баланс. Второй считает, что согласие бывшей девушки на его помощь по учебе – это ее флирт или даже камбэк. Первый плохо рефлексирует свой минус, хотя все время лезет из кожи, но пишет сверху про недостатки ее внешности. И второй рефлексирует свой минус плохо, ему кажется, что нужды у него уже нет. Из-за плохой рефлексии оба проецируют свои запросы на девушек: им кажется, что это девушки делают шаги.

Вот главные признаки типичного рапана, который хочет стать нерыбой.

Он не видит обратной связи – это раз, и придумывает симпатию в свою сторону.

Он не рефлексирует свой запрос – это два, и проецирует его на женщину.

Из-за этого ему мерещится баланс или камбэк.

Вроде и хочется ему локус поправить, но не выходит.

Это вы увидите в любом письме влюбленного рапана.

Всегда почти ему мерещится ответная любовь, но он недоумевает, почему женщина так странно себя ведет: темнит, пропадает, отказывается от встреч, встречается с другими.

Сейчас я расскажу вам историю быстрого превращения абсолютного рапана в нерыбу, а вы проследите, как мужчине удалось сделать локус контроля внутренним.

Это и будет инструкция, которую мы с вами составим вместе.

История начиналась с сервис-зоны как у авторов вчерашних писем.

Олег и Маша познакомились на олимпиаде по иностранному языку. Они жили в разных городах, переписывались, несколько раз Олег приезжал к Маше. Она относилась к нему скорее как к приятелю, но он этого не хотел замечать, ему казалось, что они встречаются. Когда у Маши появился другой парень, Олег решил, что должен ее завоевать. Он знал, что она хочет уехать жить в Европу, поэтому предложил ей план, как он поедет, устроится там, а Маша к нему приедет спустя год. Маша согласилась. Олег действительно уехал в европейскую страну, перенес там много сложностей, все получилось не так гладко, как он представлял. Однако за пять лет ему удалось устроиться там достаточно прочно. Все это время он писал Маше, приезжать в Россию не мог, не было денег, она приезжала к нему один раз, у них был секс. Поэтому Олег считал Машу своей девушкой, и она соглашалась с этим, поскольку по-прежнему хотела переехать в другую страну.

Олегу было 24 года, когда Маша приехала жить в его квартиру. У него была довольно неплохая работа, он оформлял гражданство, и все так же был влюблен в Машу. У Маши за плечами уже была бурная жизнь, в которую она Олега не посвящала, но и не скрывала от него, то есть он знал, что с кем-то она встречалась параллельно, но старался не думать об этом.

Вскоре по приезду Маша познакомилась с другим мужчиной и спустя полгода ушла от Олега окончательно. До этого она уже несколько раз пыталась свести их отношения с Олегом к дружбе, но он упорно не хотел этого замечать и цеплялся за свою мечту. Когда она ушла, он понял, что послужил для нее мостом в лучшую жизнь.

С локусом контроля Олега все было очень плохо, он был настоящий рапан. У него был набор колпачков для Маши, комплект корон для себя, несколько шкатулок, очень много репейника. Он то хотел покончить с собой, то хотел прокачать ОЗ и вернуть Машу, то воображал, что оторвался и забыл. Пока он ждал Машу, он иногда общался с другими девушками по-дружески и ему все время мерещилось, что они его атаковали бы, если бы он не был закрыт от них. После того, как Маша бросила его и вышла замуж за другого, он попытался переключиться на кого-то, но у него не получилось. Он был совсем рапан, еще и в плохой форме, не нравился никому, даже с равной ОЗ, но активно обматывался зеленым виноградом.

При обращении к коучу у него был запрос: как избавиться от аддикции к Маше. Ему казалось, что только ее огромная фигура не дает ему начать отношения с другой девушкой. Имидж у него был плохой, багов очень много. Он оценивал Машу как “красивую, но полноватую”, подчеркивал, что у нее “тяжелая нижняя часть тела”. И это при том, что у него был очень большой минус, кристаллизованный за столько лет. За все время отношений у них секс был всего несколько раз, других девушек у Олега не было. Тем не менее он писал о сексе с Машей как настоящая Училка. “Девушка чувственная, но не ценящая свое тело”, “отзывчивая к ласкам груди” и так далее. Судя по всему, Олегу суждено было умереть девственником.

Теперь он и сам не верит, что мог такое писать.

Когда у человека происходит трансформация границ, он видит в старых переписках свои баги так жирно и так отчетливо, что не может понять, как можно было быть таким слепым.

Это как если бы у вас на стенах сидели огромные тараканы, а вы принимали их за узор на обоях. Но вот вы увидели этих тараканов однажды и теперь уже больше не можете принять их за узор.

Но увидел своих тараканов Олег не сразу, а когда снял корону.

Поначалу он пытался оторваться, но забывал снять корону. То величественно прощал ее в короне Сокровища, то жалел ее в короне Спасателя, то откладывал свой реванш в короне Победителя. И сам чувствовал, что оторваться не выходит.

Диалог с его коучем (это была не я, а один хищник) был примерно такой, не дословно.

– Ты ей не нужен.

– Я пытаюсь принять эту мысль.

– Это не мысль. Это факт. Ты ей не нужен.

– Что-то во мне сопротивляется.

– Твоя корона. Она не в тебе, а на тебе.

– Как ее снять?

– Просто посмотри на себя ее глазами. Ты ей не нужен, она бросила тебя.

– Хочется ее убить за такое.

– За что убить? Ты ей не нужен так же, как и всем остальным. Ты ни одной женщине не нужен.

– Ни одной?

– Но ты можешь стать нужным кому-то.

– Как?

– Качни имидж, научись общаться так, чтобы девчонки улыбались.

– Научишь меня так общаться?

– Если сможешь снять корону и понять, что ты не нужен ей. И понять это надо без боли. Как обычный факт. Осень пришла, за окном дождь, ты ей не нужен. У тебя на это два дня.

Самым сложным для Олега было принять, что он семь лет надеялся зря и зря вкладывал так много сил в обустройство в чужой стране и помощь Маше.

От жадности у всех почти рапанов локус застревает во внешнем состоянии. Жалко вложений и очень много претензий на то, что хотелось бы за это получить.

Все, что вы отдали, надо забыть.

“Отдал – забудь” – второе золотое правило после первого: “послали – иди”.

Отдали, забудьте. Если нет бумаги, с которой можно обратиться в суд, просто забудьте. Не отдавайте в следующий раз, если не хотите, но сейчас отцепитесь и не болтайтесь на этом крюке, не оплакивайте потери, не возвращайтесь к этому мыслями и не сливайтесь дальше.

У Олега это получилось быстро. Это было ключевое.

И это стало решающим моментом в его перестройке.

Он понял, что не нужен и цепляться не должен, должен просто забыть и забить.

“Забей” – отличное правило, когда нужно поправить локус контроля и перестать переживать о том, что от вас не зависит.

Главным признаком того, что он снял корону, стало его нежелание говорить о Маше и обсуждать ту ситуацию.

И отсутствие зеленого винограда по отношению к другим девушкам стало признаком, что он действительно снял корону, а не спрятал ее под ЗВ.

После этого он четко увидел свою реальную ситуацию: одинокого, никому пока не нужного, бестолкового, но молодого и здорового парня, который мог бы пригодиться девушкам, если бы научился полезным для них вещам.

Вот это и есть – локус нерыбы. Это – тот самый момент.

У него возникла стойкая мотивация обучаться постепенно самым простым вещам.

Это всегда бывает, когда ваш локус контроля возвращается на место.

Вам становится интересно самое простое и вы рады даже небольшому прогрессу.

И для этого достаточно всего лишь убрать все (все) претензии к людям. А все запросы на удовлетворение своих потребностей обратить строго к себе.

Попробуете увидеть пошаговую инструкцию?

Если получится, о женской инструкции “из рапана в нерыбу” поговорим.