Мнение: Достройка

05.12.2020, 1:20, Разное

Заявлено, что завтра, 5 декабря, "Академик Черский" приступит к достройке Северного потока-2. Вчера труба была поднята со дна.

Нюанс в том, что речь идет о немецком, мелководном участке маршрута. Он на самом деле очень короткий – буквально 2,6 км. Глубина залегания трубы 20-25 м, поэтому он не подпадает под прошлогодние американские санкции, касающиеся работ на глубине от 30 метров. С датским участком длиной примерно 120 км ясности как не было, так и нет. Особенно теперь, когда принят новый оборонный бюджет США, куда вошли новые санкции. Они касаются сертификации судов, а также ряда других работ по продолжению строительства.

В случае запуска строительства немецкого участка это, скорее всего, будет использовано в медийных целях – демонстрация несгибаемой воли завершить строительство. Заодно пройдут практически испытания установленного на "Академике Черском" оборудования. Однако всё это пока никак не относится к завершению строительства всего проекта – он продолжает пребывать в крайне неустойчивом положении.