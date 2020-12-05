 

Мнение: Специалист по устойчивому развитию

05.12.2020, 1:16, Разное


Новый спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с международными организаторами в интересах достижения целей устойчивого развития.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня.
На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично". (с) Чубайс

Пару дней назад немало посмеялся с комментариев на тему того, что теперь "Чубайс все", "Система его исторгла" и прочий инфантилизм.
От этой падали так просто не избавиться.

Источник: Colonel Cassad



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