 

В США намерены усилить санкции в отношении “повара Путина” из-за угрозы национальным интересам и безопасности

05.12.2020, 0:56, Новости дня

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию, в которой сообщается об угрозе для национальной безопасности и интересов США от близкого к российскому президенту Владимиру Путину российского бизнесмена, владельца кейтерингового бизнеса Евгения Пригожина. Ранее соответствующий документ был принят в американском Сенате.

В резолюции законодатели призвали правительство США рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против против Пригожина.

В документе отметили, что Пригожин считается финансистом компании боевиков “Группа Вагнера”. Она находится под санкциями из-за действий российского “Агентства интернет-исследований”, известного как “фабрика троллей” за попытки вмешательства до выборов 2016 года на США.

Законодатели также заявили, что “Группа Вагнера” была приобщена к “захвату российским войском и незаконной аннексии Крыма в феврале – марте 2014 года, а также в следующих интервенциях в восточные Донецкий и Луганский регионы Украины”.

Пригожина и его компании также обвиняют в финансировании военных действий в Ливии, Сирии и различных странах Африки.

Близкий к Кремлю предприниматель Пригожин (в российских СМИ его называли “ресторатором президента РФ Владимира Путина”) находится под американскими санкциями в связи с вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в 2018 году Пригожин санкционировал кибератаку на российскую компанию “Агентство интернет-исследований”, известную как “фабрика троллей”. По словам американского президента, операция стала ответом на вмешательство России в выборы американского главы государства в 2016 году, а также промежуточные выборы в Конгресс в 2018-м.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, “Конкорд Кейтеринг”. Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу одержать победу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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