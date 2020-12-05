Forbes – Европа проигрывает Китаю на своём же поле

05.12.2020, 0:52, Новости дня

Либо проигрывает, либо остаётся малозначимым игроком рынка, так обозреватель Forbes Кеннет Рапоза оценивает ситуацию, в которой оказалась торговля Европы. Свою бизнес-площадку она уступает азиатским производителям во главе с Китаем. И эта тенденция распространяется на другие сферы: инновации и человеческий капитал. Поэтому, по словам автора, Европа — по-прежнему чудесное место для туристов, чего нельзя сказать об инвесторах.



Reuters

Вы уже знаете, что почти весь текстиль из северной Италии на самом деле сделан в центральном Китае, обращается к читателям обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. По его словам, то же самое можно сказать и о внедорожниках BMW iX3: они разработаны немцами, а производятся китайцами.

В статье Forbes со ссылкой на исследование инвестиционной фирмы Natixis приводятся даные, свидетельствующие, что пока США пытаются бороться с китайской гегемонией в международной торговле, Европа перед ней отступает, теряя конкурентоспособность в глобальных цепочках поставок. Это, в частности, особенно заметно на примере поставок медицинских товаров на фоне пандемии коронавируса.

Согласно указам президента США Дональда Трампа, государственные закупки основных лекарственных препаратов должны осуществляться внутри страны, а некоторые законопроекты конгресса предусматривают локализацию производства средств индивидуальной защиты. Многие американские политики также выступают за закупку средств индивидуальной защиты исключительно у союзников США, но парадокс состоит в том, что союзники американцев покупают их всё там же — в Китае и Индии.

Отказ от собственной промышленности и перенос производства в Китай грозит Европейскому союзу серьёзной электоральной проблемой. Если европейцы не будут поголовно обеспечены пособиями, если они не будут работать в таких высокооплачиваемых сферах, как, например, финансы, юриспруденция и медицина, или не «научатся программировать», их хлеб отберут китайцы, считает Forbes.

ЕС глубоко интегрирован в глобальные цепочки поставок, главным образом благодаря торговле внутри ЕС, торговле со странами Восточной Европы и Россией. Однако число региональных цепочек быстро сокращается, «уступая место азиатским производителям во главе с Китаем», что может в значительной степени повлиять на интеграцию внутреннего единого рынка ЕС, отмечает Forbes. Кроме того, ЕС проигрывает Китаю в области технологических инноваций и человеческого капитала.

«Фармацевтическая промышленность ЕС всё ещё может соперничать с Китаем, но этому содействуют, в основном, транснациональные корпорации, находящиеся во взаимодействии с США, Ирландией, Швейцарией и Германией», — пишет обореватель Forbes. В таких отраслях, как автомобилестроение и полупроводниковое машиностроение, ЕС «либо проигрывает, либо не является действительно значимым игроком». Из традиционно развитых в Европе сфер особенно выделяется потеря конкурентоспособности в электронной промышленности, которая в данный момент находится в полном распоряжении китайцев.

Китай часто обвиняют в чрезмерном субсидировании и демпинге, но, как считает Forbes, во многом виноваты и европейские ТНК, которые «продались» Китаю из-за низкой ценовой конкуренции, слабых экологических стандартов и доступа к огромному рынку сбыта, в то время как в Европе этим компаниям приходилось сталкиваться с более жёстким рынком труда, демографическими проблемами и крайне строгими экологическими стандартами.

Как отдельным европейским странам, так и Евросоюзу в целом необходимо проанализировать, каким образом они смогут сохранить конкурентоспособность на фоне Китая и стран Азии. Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза видит выход в переориентации образования, обеспечении непрерывного обучения и активизации политики по снижению безработицы. В отличие от Китая, концентрирующегося на обеспечении экономического роста и высокооплачиваемых рабочих мест, Европа, как и США, зачастую слишком сосредоточена на фундаментальных исследованиях и других проблемах.

В нынешних условиях при медленных темпах экономического роста, низких процентных ставках и стареющем населении Евросоюз выживает в основном за счёт стимулирования со стороны Европейского центрального банка. В результате, его проблемные активы увеличиваются.

Таким образом, указывает Forbes, инвесторы выжидают, когда цены упадут ещё ниже имеющихся сейчас, чтобы приобрести инвестиционные активы, а затем продать их по целевой цене, потому что в настоящее время Европа кажется чудесным местом для туристов, однако не лучшим местом для инвестиций.