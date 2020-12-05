Fox News – Байден набрал в свою команду людей, которые его не уважают

05.12.2020, 0:52, Новости дня

Ещё недавно бывший пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки намекала, что Джо Байден не в своём уме, Камала Харрис обвиняла его в приставаниях к женщинам, а политтехнолог Симона Сандерс критиковала его за расовую принадлежность. Теперь все они получат должности в Белом доме. Ведущий Fox News Такер Карлсон задаётся вопросом: как эти люди будут работать на Байдена, если они явно его не уважают?

Джо Байден говорит, что принимает на работу женщину по имени Джен Псаки в качестве своего пресс-секретаря. Интересно, что в прошлом году Джен Псаки была отнюдь не на стороне Байдена. Она смотрела встречу с избирателями на CNN, как и мы все, и вот что она увидела.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Мы говорили об этом ещё 15—20 лет назад, и в Сан-Франциско только и разговоров было, что о гей… гей… гей-саунах. И всë… Это про круглосуточный секс. Да ладно вам!



«Круглосуточный секс! Да ладно вам!» Итак, глядя на это, Джен Псаки пришла к отрезвляющему выводу. Она заявила, что у Джо Байдена, вероятно, маразм.

ДЖЕН ПСАКИ, бывший пресс-секретарь Госдепартамента США: Был ряд моментов, когда даже те из нас, кто испытывает тёплые чувства по отношению к вице-президенту Байдену, думали: «Что вообще происходит?» Часть его обаяния в том, что он говорит то же, что и твой дядя, с ним ты чувствуешь себя комфортно, это возвращение к нормальному ходу жизни.

Да, это совершенно нормально! Да ладно вам!

Но в нынешнем окружении Байдена Джен Псаки не единственная, кто считает, что он, возможно, не годится для службы в Белом доме… да и вообще в каком-либо доме. В апреле прошлого года несколько женщин обвинили Джо Байдена в том, что он их лапал, в некоторых случаях — насильственно. Камала Харрис тотчас же объявила, что все эти женщины говорят правду.

КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США: Я им верю и уважаю их за то, что они смогли рассказать свою историю, за то, что им хватило для этого смелости.

А новая начальница пресс-службы Камалы Харрис, Симона Сандерс, высказывала немного другое возражение против Джо Байдена. Конечно, Джо Байден может быть маразматиком, лапающим женщин, но настоящая проблема в том, что у него неправильный цвет кожи.

СИМОНА САНДЕРС, американский политтехнолог: По моему мнению, нам сейчас не нужны белые во главе Демократической партии. В Демократической партии многообразие, и это должно отражаться в нашем руководстве…

Это как идеи Джорджа Уоллеса*! Люди сейчас говорят такое по телевидению? В самом деле? А потом Камала Харрис принимает их на работу. Что происходит? Это признак непригодности, это какой-то бред. Но так мы теперь живём.

Оказывается, Джо Байден собирает не просто команду соперников, он собирает команду из людей, которые не согласились бы ехать с ним в одном лифте! Как именно это будет на практике? Они ненавидят его, но работают на него?

Джесси Уотерс — один из ведущих The Five, ведущий Watters’ World, обе программы на канале Fox. Он наш друг, и мы рады, что сегодня он с нами. Рад вас видеть, Джесси. Итак, надо отдать Байдену должное: он не держит обид. Но похоже, что эти люди его совсем не уважают. О чём это вам говорит?

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Они называют Джо Байдена шутом гороховым, а он отвечает: «Вы меня понимаете. Можете начать работать с понедельника?» Камала Харрис, по сути, назвала его насильником, а он такой: «Знаете, а вы здравомыслящий человек! Я сделаю вас своим вторым номером». Симона Сандерс, по сути, уничижительно указала ему на его белизну, а он говорит: «Вы приняты!»

Теперь, чтобы получить доступ к Джо, не надо будет даже подкупать Хантера (сына Джо Байдена. — ИноТВ). Можно просто назвать Джо плагиатором, и он даст вам должность в кабинете министров. Если эта тенденция сохранится, они что, сделают министром обороны Тару Рид**? А в списке главных претендентов на пост директора ЦРУ Тони Бобулинский***? Такер, вы ведь тоже нелестно отзывались о Джо Байдене. Может быть, вам светит место главного спичрайтера.

Но дело вот в чём. Джо Байден так давно в политике, что все хоть раз да сказали о нём какую-нибудь гадость. Он всегда считался посмешищем, пока они не перетащили его за финишную черту. Но это лишь показывает, как политики жадны до власти. Люди могут работать на мэра Пита (Буттиджича. — ИноТВ), Пит проигрывает — они перебегают к Берни (Сандерсу. — ИноТВ), Берни проигрывает — они перебегают к Джо. Им хоть нравятся эти политики на самом деле, или им нравится власть? Я думаю, ответ нам известен.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.

* Джордж Уоллес — четырежды избранный губернатор штата Алабама, демократ, известный своими расистскими воззрениями (прим. ИноТВ).

** Тара Рид — бывшая сотрудница Джо Байдена, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера (прим. ИноТВ).

*** Тони Бобулинский — бывший деловой партнёр Хантера Байдена, рассказавший о его коррупции (прим. ИноТВ).