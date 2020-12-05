Мнение: Демократы распахивают целину

05.12.2020, 0:46, Разное

Для того, чтобы понять суть и причины нынешнего скандала в Штатах, достаточно чуть более пристально посмотреть на их избирательную систему. Мы-то просто никогда не вглядывались, а там много необычного и странного (для нас). Надо лишь вглядеться в известные и бесспорные факты.

Ну вот, например: известно, что в 2016 году, на первых своих выборах, Трамп набрал около 63 млн. голосов избирателей – и стал президентом. Ничего не кажется странным? Обычно скучные цифры проскакивают мимо сознания, но давайте спросим: как 63 млн., если население Штатов – в 2016 году – 323 млн. человек? Не маловато ли?! Ладно, вычтем из общего числа всех, кто моложе 18 лет, возьмем только избирателей, то есть граждан с правом голоса – все получится где-то 250-260 млн.! Получается, Трамп победил, набрав порядка 25% от общей численности избирателей?! А его главная соперница Хиллари Клинтон набрала, кстати, больше – 65 млн., но проиграла. Но ведь и 65 млн. – это лишь чуть больше 25%. Получается, два главных конкурента на двоих собрали едва за половину от голосов избирателей; а что ж вторая половина, вообще, что ли, не голосовала?

Так и есть. Избирательная система в США построена так, что там около половины (!) лиц, имеющих право голоса, в выборах вообще не участвует. Причем – никогда. И не потому, что им это кто-то запрещает – они просто не хотят. Или не находят нужным – можно назвать это как угодно. Такое вот даже не «электоральное болото», а «серая зона». Непаханое поле. Целина.

И это все четко видно в статистике, так как в Штатах есть понятие «зарегистрированные избиратели». Чтобы пойти проголосовать, вам надо пойти и зарегистрироваться как избиратель в избирательной комиссии того штата, где вы живете. Если вы зарегистрировались хоть раз – вас в этом месте будут «помнить» и вы там будете в списках, вы войдете в избирательную статистику. Так вот таких «зарегистрированных избирателей» в Штатах – всего порядка 150 млн. человек. При том, что жителей, в принципе имеющих право голосовать – 250-260 млн. Получается, более 100 млн. взрослых и правоспособных американцев не регистрировались избирателями НИКОГДА.

Круто! Это, конечно, сильно отличается от, скажем, российской системы. У нас ведь иначе – когда мы достигаем 18 лет, мы становимся избирателями «по умолчанию»; нам не надо специально ходить и регистрироваться – нас автоматически включают в избирательные списки по месту нашей прописки… то есть тьфу, регистрации! Видимо, дело в том, что в Штатах нет прописки – и там исторически сложилось так, что ты должен был сам пошевелиться и специально зарегистрироваться избирателем.

Что в итоге мы получаем? Получается довольно своеобразная картина: огромный кусок «избирательного пирога» – 100 млн. человек, 100 млн. «плюсиков» в бюллетне – ни в чем не участвуют, лежат где-то в стороне. И это в условиях, когда в стране всего-то две по-настоящему реальных партии, симпатии к которым у активной части избирателей давно, из года в год, делятся почти «пополам», и порой исходы выборов – сенаторов, конгрессменов, шерифов, судей и прочих – решают считанные тысячи, а то и сотни голосов. Только подумать: где-то вопрос о власти в штате или даже в стране может решить «лишняя» сотня голосов – а тут сто миллионов совершенно бесхозные лежат мертвым грузом, ни себе ни людям!

Сельскохозяйственные аналогии и тому подобным просто напрашиваются. Мы тут, типа, с голоду пухнем, каждому зернышку рады – а рядом в Казахстане километры земли неоприходованной и плодородной! «Даешь целину!» Поэтому соблазн вовлечь эти «бесхозные земли» из потенциальных избирателей «в оборот», безусловно, должен быть велик. У обеих «великих старых партий». Даже странно, что они раньше этим не озаботились. Ведь очевидно: если любая из партий привлечет («освоит») хотя бы даже не половину, а четверть из этой «серой зоны» – она получит полное господство. Это, кстати, один из основных системных изъянов двухпартийной системы; у двухпартийности много преимуществ, но вот это… Если одна из сторон получает УСТОЙЧИВЫЙ перевес – она становится попросту монополистом, по принципу «победитель получает всё».

И вот хороший пример, который я почерпнул из недавних записей в блоге моего коллеги, известного политического обозревателя Алексея Макаркина. Он описывает пламенный боевой путь некой Стейси Абрамс, негритянки из Джорджии, которая сейчас заседает в конгрессе штата и является «будущим Демпартии США».

«В политике со школьных лет. На первом курсе университета сожгла тогдашний флаг Джорджии, на котором была символика Конфедерации, включенная туда во время борьбы за сохранение сегрегации (сейчас флаг сменили). Изучала политологию и PR как обладатель стипендии Гарри Трумэна, также окончила юридическую школу в Йеле. Работала в прокуратуре, налоговым поверенным и в бизнесе. Автор нескольких книг, включая романы (под псевдонимом Селена Монтгомери), которые разошлись тиражом более 100 тысяч экземпляров.

Неоднократно избиралась в палату представителей штата Джорджия, возглавляла там демократическое меньшинство… В 2018 году стала первой чернокожей женщиной в США, которая была выдвинута на пост губернатора от крупной партии. Выборы проиграла, но с небольшим отрывом (48,8%) и проведя яркую кампанию. Обвинила соперника в том, что тот победил с помощью отказа в регистрации афро-американских избирателей – и после выборов объявила о создании НКО Fair Fight Action, занявшейся электоральной мобилизацией. В результате в Джорджии к президентским выборам были зарегистрированы сотни тысяч новых избирателей – и штат из красного стал синим».

Вот так вот – это называется теперь «электоральной мобилизацией». «Просто» зарегистрировать «лишнюю» сотню тысяч чернокожих избирателей – и баланс сдвигается на противоположную сторону, и «штат из красного становится синим».

На самом деле, очевидно, это не так уж просто. Кто, собственно, эта «серая зона»? Ведь нельзя сказать, что негры в США не голосуют – они давно голосуют, но, видимо, далеко не все. По логике, не голосуют чаще всего самые деклассированные элементы (и их, получается, в Штатах огромное количество). Это, видимо, самые отмороженные негритянские кварталы и так называемый white trash, «белый мусор» – деклассированные белые безработные бродяги, живущие в трейлерах или вообще на улице. Было бы красиво предположить, что Трамп в 2016 году смешал всем карты, так как привлек на свою сторону обычно не голосующий «белый мусор» из «ржавых штатов» – а в 2020 «демократы» ответили асимметрично, организовав привлечение к голосованию «черного мусора» (хотя такого термина в Штатах нет).

Тут, кстати, находит объяснение и резкий подъем «под выборы» движения BLM: если вы привлекаете «черный мусор» в политику, пытаясь заставить его хотя бы зарегистрироваться в качестве избирателей (чего они никогда не делали) для начала – придется считаться с издержками в виде погромов, поскольку «мусор» в основном так понимает «политическое действие». «Электоральная мобилизация», о которой так благостно пишет политолог Макаркин – она ведь выражается в том числе и таким вот энергичным образом.

Но, думается, сама по себе мобилизация «электорального мусора» только возбудила аппетиты партий, прежде всего – Демократической. Дело в том, что сами по себе негры, как их ни мобилизуй, составляют все ж небольшую долю в «серой зоне» – просто потому, что самих негров в Штатах маловато (черных в Штатах всего 13% населения). Удобнее было бы забирать из «серой зоны» никогда не голосующих всех подряд. И вот такую уникальную возможность предоставило партиям «почтовое голосование», прежде всего – Демократической партии, поскольку они как-то глубже осознали безграничные возможности, которые сулит освоение «серой зоны». В итоге мы и получили беспрецедентные «выборы-2020» с их «взрывом явки» и огромным (рекордным за всю историю) количеством голосов за обоих кандидатов в президенты.

«Явка» в 2020 году оказалась выше явки в 2016-м на 20 с лишним миллионов – на 15%. И это в разгар пандемии ковида. Впрочем, «явку» здесь надо указывать именно в кавычках – ведь в этот раз реально на участки пришло лишь чуть более 50 млн. американцев – пятая часть от имеющихся в стране людей с правом голоса. И около 100 млн. человек (!) проголосовало по почте. Отсюда и дикие 80 млн. голосов за Байдена – он, получается, набрал аж на 17 млн. больше, чем Трамп в 2016 году. Вопрос тут один – могло ли такое произойти «естественным путем»? То есть так, чтобы ранее никогда не голосовавший «мусор» всех цветов вдруг пошел и миллионами стал голосовать за 78-летнего Байдена – который, собственно, никому ничего особенного не обещал?

В разных штатах сейчас по требованию Трампа идут беспрерывные пересчеты – однако, если бюллетени, полученные с «электоральной целины» (или от имени «электоральной целины») УЖЕ вброшены – их можно пересчитывать хоть до посинения, результат не изменится. Внешне вброшенный в урну бюллетень ничем не отличается от положенного настоящим избирателем; ловить тут надо ДО момента вброса.

Но интересно, чем закончится дело.