«Мои люди» Ольги Бузовой – Личное мнение

05.12.2020, 0:42, Разное

Слева — Мария Цвигун, известная также, как Матерь Мира Мария Дэви Христос, — создательница тоталитарной секты «Белое братство». Справа — Оленька Бузова.



Фото: Соцсети

Бузова вступила в перепалку с Самбурской, которая назвала Дом 2 «днищем». Риторика Оленьки меня, признаться, заинтересовала.

Пожалуй, процитирую кусочек её бреда:

Я не позволю гадить в моем ДОМЕ… Когда речь идёт о МОИХ ЛЮДЯХ, и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его – тут я молчать не буду! …

Дальше Бузова забилась в истерике о том, какие высоконравственные персонажи — оплот морали и чести — ведут публичный дом 2. Но меня зацепило не это, а фразы «мой ДОМ» и «МОИ ЛЮДИ» капслоком.

Особенно, если припомнить красноречивый жест Бузовой:



Фото: Соцсети

Я видела этот жест много раз в исполнении Оленьки, как, впрочем, и слышала от неё фразу «мои люди».

Смотрю я на всё это и думаю: может, Бузовой помощь какая нужна? Есть же люди, которые считают себя Наполеонами, мессиями или, например, «матерями мира», как Мария Цвигун.

Мне кажется, Оленька немного потерялась в этом мире и возомнила себя, как минимум, избранной — той, у которой есть «её люди».

По-моему, она напрочь утратила связь с реальностью. А, по-вашему?

Что же касается Дома 2, то если его ведёт женщина, у которой есть «её люди», то у меня появилось ещё больше вопросов к этому проекту. Хотя, наверное, куда уж больше…

Я считаю, что для развала страны телепроект Дом 2 сделал больше, чем все планы ЦРУ вместе взятые. Чтобы уничтожить нацию, не нужна атомная бомба. Достаточно разложить народ морально, что у телепроекта, на мой взгляд, отлично получилось.

Согласны?

Дом 2 — это помойка, развращающая российский народ, или добрый семейный телепроект, который сеет «разумное доброе, вечное»?