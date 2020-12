Мнение: Письмо: “Шанс на развиртуализацию”

05.12.2020, 0:36, Разное

Давайте с женскими письмами то же самое проделаем, что и с мужскими.

Я вам опубликую пару писем типичных рапаньих женских. В них ничего нового, но нам того и надо.

Вы самостоятельно разберете, а потом я расскажу историю, как из рапана быстро получилась нерыба.

И мы посмотрим отличия женской инструкции от мужской.

Вот первое письмо.

who_sainova

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за Ваш блог, благодаря ему я вышла из депрессии, начала прокачивать работу, получила спортивный разряд.

Буду благодарна за разбор.

Мне 34, есть ребенок, внешность обычная, заработок скромный. Разбираюсь в визуальных искусствах — живопись, мода, фотография.

С отцом ребенка (A) расстались 4 года назад, после этого 2 года вообще не могла думать об отношениях, затем начала знакомиться c мужчинами. За последние два года была в 2 отношениях, которые продлились 9 месяцев (с G) и полгода (с Н).

Все мужчины выше меня по ОЗ. А — успешный программист и мой социальный лифт, после нашего разрыва долго поддерживал меня финансово, все расходы на ребенка полностью на нем, ребенок живет с каждым из нас 50 на 50. G — европеец, старше меня на 10 лет, делал международные образовательные проекты, ездили друг к другу по очереди. Н на момент нашего знакомства получил руководящую должность в крупной организации.

G и Н, думаю, большую часть времени плюсовали. За развлечения мы платили по очереди, к G я летала на свои, точнее на бывшего, деньги. Отношения с ними заканчивались, когда я не могла больше выдерживать их плюса, а как его снизить не знала (прокачивать работу и имидж…)

В октябре мы расстались с Н, и я решила зарегистрироваться в тиндере. Старалась выбирать мужчин примерно равных по ОЗ — хотелось реальных знакомств, без мезальянсов, без расстояний.

C свайпнула вправо с чувством вины — май гилти плежа. Думала, никто и никогда об этом не узнает. Очень симпатичный, очень доброе лицо, из того же прекрасного города, что и G.

Когда случился мэтч и от него прилетело сообщение, я не поверила.

Написал, что прилетел ненадолго в мой город и скоро уже улетает, “будешь в моем городе – пиши”, оставил номер для телеги — “если есть желание остаться на связи”. Все в рамках светских приличий.

А желание, несветское, у меня появилось. Еще бы.

Следующие два дня мы переписывались почти круглосуточно. От его шуток (и шуточек, на которые я сначала старалась не вестись, но потом повелась) болели скулы. Когда выяснилось, что он вообще-то прилетел на похороны отца и лежит с орви, у меня был шок.

С: я рад, хоть и заочному знакомству с тобой

Я: я тоже рада

С: ну, и я надеюсь, что как минимум будем друзьями

С: я умею с женщинами дружить, хоть мои друзья и не верят в это

Я: я не дружу с мужчинами:)

С: ахахаха

С: ну, ок, тож варик:)

Я: все или ничего:)

………

Я: жалко, что ты улетаешь

С: увидимся еще

Я: да черт его знает, но это не мешает поболтать сейчас

С: о как

С: а где же твой оптимизм?

В общем-то, я была уверена, что на этом наше общение и закончится, поблагодарила его за эти два потрясающих дня, отправила селфи с бокалом вина — “за твой отлет”.

Он сказал, что “предпочитаю такие селфачи, чем мне кто-то обнаженку пришлет”, отметил, что у меня ногти, свитер и вино в тон — “ты уже вином пропиталась?”, а также «клевый причесон».

Я сделала вывод, что не сильно ему нравлюсь.

Тем не менее, переписка продолжилась. Он отправил мне фотку из аэропорта и стал писать, когда прилетел к себе.

С: допила вчера винишко-то, красавица?

Я: не-а, оставила немного для совместного распития с тобой

Я: я уж думала, ты знаешь только слово «причесон» и разбираешься в тонах/цветах

С: очень смешно, хаха

С: думала, я деревянный в плане комплиментов…

Я: не, я подумала, что просто i am not your type

Я: похоже, действительно придется просто дружить)

С: я тебе выбора не оставил?

С: у меня нет определенного типа, я считаю, что каждая женщина красива, в каждом человеке есть что-то интересное и привлекательное, конечное, если он не полный мудак

С: но мы начнем с дружбы, а там как пойдет)

С: у нас уже неплохо получается

С: ты про меня знаешь больше уже, чем многие мои знакомые

Я: что ты понимаешь под дружбой?

С: ну, там накуриться или напиться вместе, в сауну сходить или поиграть в шарады на раздевание

Я: ладно, черт с тобой

С: да, я ж не уговариваю

С: я предложил начать с этого

Я: первые два варианта еще ничего так. А в сауны и бани не хожу, не люблю перегреваться)

С: ок, я схожу, а ты снаружи побудешь с бокалом белого винишка охлажденного

С: а потом можно в бассейне поплавать

С: голышом

С: я тебе там рабочий настрой не сбиваю?

Я: не сбиваешь. Даже наоборот: нам дружба строить и жить помогает

С: да, блин, я же шучуууууу

С: ну, ты чегооо

С: хочешь рассмешу

С: я в задолбанном состоянии после душа… ужасно выгляжу, но смешно

(Высылает селфи. Очень милый.)

Я: причесон ниче такой и палитра гармоничная

С: спасибо

С: то есть, я не твой тип, так?

Я: я умею видеть красоту вообще во всех людях и даже умею вытаскивать ее наружу, когда они сами этого не могут

С: ты сейчас меня троллишь?

С: или ты – волшебница?

Я: я с тобой дружу

Я: говорю же, не умею дружить с мужчинами)

С: хорошо, давай не будем дружить, а что-нибудь еще

С: я бы с удовольствием сейчас вина с тобой сходил выпил в какое-то уютное место и поболтал

С: а почему с мужчинами не дружишь? не умеешь или не хочешь или не получается?

Я: я всегда была уверена в том, что мужчины нужны для любви. С самого детсада

Я: но может пора уже и что-то новое попробовать.

Я: тем более что 2020 подходит для этого как нельзя лучше

С: мы можем и для того, и для того попробовать

С: а я вот тоже, как дурак верю, что возможна настоящая любовь, хоть столько раз и обламывался…

Кажется, после этого он стал писать мне всякие нежности: «нежный поцелуй в шею и обнимашка», «нежный чмок в щеку и укус за ухо».

Вскоре мы переместились в нашу воображаемую постель:

Я: спокойной ночи

С: у нас кровать широкая, ложись, когда устанешь, а я пока посмотрю что-нибудь, выпью винца и потом присоединись под бочок

Несколько раз мы созванивались по видеосвязи. Мы заранее договаривались о времени, и я звонила ему. Мне было очевидно, что моя симпатия в разы больше, чем его, и поэтому звонить и писать первой — мне.

Первый раз созвонились через несколько дней после его возвращения к себе, я призналась, что влюбилась в него. Последний раз был совершенно волшебный: я с шампанским, он с вином, у меня свечи, и у него свечи… потом он поставил на виниле “Strangers in the night”, и я поняла, что это самое романтичное свидание в моей жизни. Предложил по очереди выбирать кино или книги для совместного просмотра/прочтения и потом обсуждать. Я обрадовалась и про себя подумала, что вот так и доживем до открытия границ…

В один из дней я призналась, что целый день думаю о нем и хочу.

А потом он стал писать все реже.

Знаю, что нужно было быть сдержаннее, но в короне равенства, с открытой хлеборезкой и с щипцами наперевес любое море по колено…

На его последнее “привет, как выходные?” я ответила что-то легко-шутливое, но в течение нескольких часов мой ответ так и оставался непрочитанным, поэтому в итоге я удалила написанное и ответила, что “С, мне ужасно неудобно, что я впутала тебя в свои фантазии. Извини за мой бред”.

С: ты о чем?

Я: я о том чудесном безумии, которое происходило в моей голове на протяжении трех недель. Кажется, я перегнула палку. Но это и правда было сложно контролировать.

С: за что извиняться тут я не понимаю

На этом все. Вот такое вот “Я Вас люблю всю жизнь и каждый час. Но мне не надо Ваших губ и глаз. Все началось — и кончилось — без Вас”.

Есть ли у этой истории шанс на развиртуализацию? Или мы уже все прожили в переписке и своих фантазиях?