Мнение: Новый игрок

05.12.2020, 0:26, Разное

В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.

При всем пессимизме относительно перспектив на 21 год, к заявлению директора ВПП есть смысл отнестись с определенной долей скептицизма.

Международная бюрократия, расплодившаяся под крылом ООН строго в соответствии со всеми законами Мёрфи, прямо заинтересована в обосновании своего существования и более того – в обосновании необходимости финансирования своей деятельности. Естественно, что бюрократия – это конгломерат группировок, объединенных общей корпоративной солидарностью, но при этом внутри самой корпорации международных чиновников идет ожесточенная конкуренция. И пока функционеры ВОЗ очевидно вырвались вперед на несколько корпусов. Соответственно, конкуренты обеспокоены и намерены исправить ситуацию в свою пользу.

Логика заявления начальника международной организации под названием ВПП в этом смысле абсолютно чиста и прозрачна – впереди апокалипсис, и только мы знаем, как спастись. Террор, развязанный террористической группировкой ВОЗ, как и любой террор, имеет тенденцию только к расширению. Теперь заявку на почетное звание террористической группировки делает и Всемирная продовольственная программа, явно нацеленная на новую порцию страхов и ужасов, которые она обрушит на миллионы и миллиарды людей. Цель – та же самая, что и у ВОЗ: шантаж и вымогательство.

Человечество, кстати, еще в 20 веке решило проблему голода на технологическом уровне. Советские пищевые концентраты (не сказать, что прямо-таки пища богов, но по своей пищевой ценности полностью удовлетворяющие суточные, недельные, месячные и годовые потребности) были изготовлены в количествах, которые могут позволить продержаться примерно до конца жизни Солнечной системы. А уж после появления Дошираков всех цветов и оттенков вкуса даже как-то нелепо предполагать, что есть хоть какие-то технические проблемы с поддержанием населения всей планеты. Другой вопрос, что есть и политические факторы, по которым политики вполне способны создать масштабный голод, но в плане технологий проблема голода уже достаточно давно человечеством решена.

Тем не менее, витальные угрозы – угроза здоровью, угроза голода, угроза детям (за которых отвечает ЮНИСЕФ – так что вполне можно ожидать, что и эта группировка международных террористов тоже скоро придумает, как именно шантажировать, пугать и стращать) – в общем, есть ряд угроз, когда массовое сознание перестает работать логически, опускаясь на пещерный уровень. Главное – испугать как можно сильнее, и можно собирать урожай.

Если ВОЗ лоббирует интересы фармацевтических компаний, то ВПП, без сомнения, на привязи и прокорме у крупнейших продовольственных гигантов. Они полагают, что совершенно несправедливо, когда колоссальные деньги вливаются в антивирусные программы, обходя их полноводным потоком и оставляя их территороию в виде засушливых крымских солончаков. Пришло время разворота этих полноводных рек в свою сторону.

Никакой иной подоплеки у заявления директора ВПП нет и быть не может. Пора уже признать, что ООН по причине своей полной бесполезности, равно как и десятки и сотни подведомственных ей структур по совершенно объективным обстоятельствам прошли эволюционный путь становления террористических организаций. Ничем иным зарабатывать на жизнь, кроме шантажа и угроз, все эти структуры не могут. Они бесполезны и безнадежны в рамках бесполезности и безнадежности самой ООН, созданной в другом мире с другими балансами и игроками. Сегодня мир совершенно иной, но структуры международной бюрократии остались прежними. И они совершенно не согласны ни уходить в никуда, ни меняться.