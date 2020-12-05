Мнение: В России будут яблони цвести, потребности торфяников и война с удобрениями

05.12.2020, 0:10, Разное

1. Россия вскоре обеспечит продовольственную безопасность ещё и по яблокам. Некоторые наши недалёкие соседи окончательно вынуждены будут смириться с мыслью, что свои яблоки им придётся кушать самим. В конце концов, мы с вами живём в большой стране, в тёплых регионах которой замечательно растёт этот библейский фрукт:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/podniali-iz-ruin-v-rossii-sovershili-perevorot-v-celoi-otrasli-5fbb850bffe1de7f5c87513e

Вы не поверите, но это факт: в 2012 году Россия была самым крупным импортером яблок в мире! В мире! Причем с отрывом от второго места более чем в 2 раза! Мы закупали 1 278 551 тонн, а находящаяся на втором месте Германия покупала 593 485 тонн яблок в год.

В 2012 году Россия оттолкнулась от дна.

Конечно, Россия по прежнему не может обходиться без импорта яблок. Но импорт с 2012 года все время снижается.

В 2019 году импорт составил порядка 600 тыс. тонн, что уже в 2.5 раза меньше чем в 2012 году. При этом показатель Доктрины продовольственной безопасности по фруктам составляет 60%, и по яблокам он уже достигнут.

Сегодня производство товарных яблок в России – около 1 млн тонн, но это только начало. В последние 5 лет были очень высокие темпы закладки новых садов, потому эксперты прогнозируют резкий рост урожая яблок в России – через 5 лет он должен увеличится в 2 раза, что не только полностью закроет внутренние потребности страны в товарном яблоке, но позволит выйти на внешние рынки. Новые сады вступают в стадию плодоношения.

2. Читатель ig_v привёл историю о том, как трудолюбие людей связано с повышением их потребностей:

https://olegmakarenko.ru/2008857.html?thread=777624345#t777624345

“После этого Радченко пришел как-то с парадоксальным заявлением, что для того, чтобы выработать много торфа, надо платить как можно меньше торфяникам. Так как это положение совершенно противоречило всем правилам политической экономии, то мы в первое время никак не могли с этим освоиться. Но действительность показала, что это совершенно верно: вплоть до самой войны торфяники вырабатывали свои 80 руб. и бросали работу и уходили. Но в 1915 г., когда они пришли, то оказалось, что у них нет никакого импульса работать, так как водка была запрещена.

А при этих условиях для них не было никакого смысла вырабатывать больше денег, чем нужно для пропитания. Мы старались убедить торфяников, чтобы они деньги тратили на полезные для себя вещи. И нам удалось убедить их, чтобы они купили себе сапоги. После покупки сапог они решили, что будут есть баранки из белой муки, и мы спешно выписали для них специальных пекарей. Но дальше их фантазия не пошла, и никаких других потребностей у них не оказалось, так что работать стало не для чего.

Мы несколько раз, шутя, говорили, что торфяников надо послать на казенный счет в Монте-Карло, чтобы привить им хотя бы какие-нибудь потребности, так как при полном отсутствии потребностей в них не было ни малейшего стимула к работе”.

Как видно, некоторые из проблем советской эпохи уходят корнями в дореволюционные времена. Однако СССР с его феодальным культом «честной бедности» не слишком-то способствовал росту материальных потребностей: напомню, в докапиталистические времена считалось, что право потреблять имеют только высшие слои общества, и потому простым людям строго запрещалось покупать предметы роскоши, даже если у них были на это деньги. Идея была в том, что низ социальной пирамиды должен сдавать все избытки наверх, оставляя себе ровно столько, сколько нужно для самой скромной жизни.

Примерно в 1950-е годы идеология в СССР начала меняться. Тем не менее, невозможность из-за дефицита свободно покупать многие виды товаров и услуг сильно тормозила процесс и мешала росту эффективности труда. При этом государство продолжало по старинке стимулировать людей с помощью водки. К счастью, в 21 веке наши власти от этой практики отказались.

3. Американцы вступили на тропу войны со всем российским. Они теперь решили кошмарить не только наш газ и наше оружие, но и наши удобрения:

https://lenta.ru/news/2020/11/25/fertilizer/

США ударили по российским производителям удобрений, приняв решение ввести предварительные пошлины на импорт этих товаров. Ограничения также коснулись удобрений, ввозящихся из Марокко. Об этом говорится в заявлении американской компании Mosaic.

Американские власти предварительно определили размер пошлин на уровне 20,94 процента от цены продукции для удобрений «Фосагро», 72,5 процента для товаров «Еврохима» и 32,92 процента для остальных производителей из России. Окончательное решение относительно ограничений опубликуют до 8 февраля 2021 года. Параллельно свое расследование импорта фосфатных удобрений в США проводит Комиссия по международной торговле США. Результаты ее работы опубликуют до 25 марта будущего года.

В 2019 году Reuters писало, что компании Mosaic пришлось сократить производство удобрений из-за конкуренции с импортерами. После ее обращения летом 2020 года Вашингтон начал изучать влияние импорта фосфатов из России и Марокко на американскую экономику. В августе Комиссия по международной торговле США заявила, что, по ее мнению, импорт удобрений из России и Марокко подрывает экономику Соединенных Штатов.

По оценке Independent Commodity Intelligence Services, в прошлом году на долю России приходилось от 26 до 31 процента рынка фосфатных удобрений в США.

Полагаю, дальнейший рост российского сельского хозяйства смягчит последствия недружественного опошления наших удобрений. Лично я, будучи миноритарием Фосагро, смотрю на американские санкции философски. Еды в мире по-прежнему не хватает: покупатель на удобрения всегда найдётся.