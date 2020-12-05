В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

05.12.2020, 0:04, Новости дня

За сутки в Москве умерли 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Всего в Москве зафиксировано 632057 случаев коронавируса (за сутки выявлено 6868 случаев COVID-19). 478724 вирус-положительных пациента вылечились. Общее число летальных исходов из-за коронавируса в Москве достигло 9277 человек, передает ТАСС. Днем ранее сообщалось, что в городе за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом.

Напомним, процесс вакцинации от коронавируса в Москве запущен. В среду президент страны Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о ситуации с распространением коронавируса в столице, посоветовал жителям города «не расслабляться». Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.