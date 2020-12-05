В ООН выразили готовность к сотрудничеству с Чубайсом
05.12.2020, 0:04, Новости дня
В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом, который стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик подчеркнул, что РФ «является важным партнером» ООН «во всех сферах работы, включая цели устойчивого развития», передает РИА «Новости».
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