 

В ООН выразили готовность к сотрудничеству с Чубайсом

05.12.2020, 0:04, Новости дня

В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом, который стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик подчеркнул, что РФ «является важным партнером» ООН «во всех сферах работы, включая цели устойчивого развития», передает РИА «Новости».



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